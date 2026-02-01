Los europeos vetados en EE UU por luchar contra la desinformación: “Elon Musk ha pulsado el botón nuclear. No le gustamos”

Europeos a los que EE UU les quiere negar la entrada: Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interior y Servicios Digitales; Clare Melford, directora del Global Disinformation Index (GDI); Imran Ahmed, director del Center for Countering Digital Hate (CCDH) y las codirectoras de HateAid, Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon. Según dijo, Marco Rubio, se les ha vetado porque “han llevado a cabo esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses y censurar, desmonetizar y suprimir puntos de vista norteamericanos".
| etiquetas: desinformación institucionalizada , redes sociales , marco rubio , elon musk
Hay cada vez más artículos de investigadores académicos y periodísticos que alertan de que este nuevo "neotecnofeudalismo" esta… » ver todo el comentario