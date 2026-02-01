edición general
9 meneos
8 clics
Los europeos vetados en EE UU por luchar contra la desinformación: “Elon Musk ha pulsado el botón nuclear. No le gustamos”

Los europeos vetados en EE UU por luchar contra la desinformación: “Elon Musk ha pulsado el botón nuclear. No le gustamos”

Europeos a los que EE UU les quiere negar la entrada: Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interior y Servicios Digitales; Clare Melford, directora del Global Disinformation Index (GDI); Imran Ahmed, director del Center for Countering Digital Hate (CCDH) y las codirectoras de HateAid, Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon. Según dijo, Marco Rubio, se les ha vetado porque “han llevado a cabo esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses y censurar, desmonetizar y suprimir puntos de vista norteamericanos".

| etiquetas: desinformación institucionalizada , redes sociales , marco rubio , elon musk
8 1 0 K 119 actualidad
1 comentarios
8 1 0 K 119 actualidad
Desideratum #1 Desideratum
Cada día que pasa se demuestra que los oligarcas tecnológicos (dejémonos de buenismo y describamos a estos tipos usando la misma retórica que usa occidente para los que no son de su cuerda) afincados en Estados Unidos se comportan como auténticos niñatos, de ego desmesurado y soberbia ilimitada que exhiben dejes de autoritarismo absolutamente preocupante.

Hay cada vez más artículos de investigadores académicos y periodísticos que alertan de que este nuevo "neotecnofeudalismo" esta…   » ver todo el comentario
2 K 51

menéame