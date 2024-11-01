European Alternatives: Directorio de servicios digitales europeos para garantizar el RGPD, apoyar la economía regional y simplificar la fiscalidad

Este portal recopila alternativas digitales "made in Europe" basándose en cuatro pilares estratégicos frente a los servicios y productos digitales de EE.UU.: protección de datos real (cumplimiento estricto del RGPD), beneficios fiscales (facilidad para deducir el IVA intracomunitario), seguridad jurídica (un marco legal común donde es factible reclamar derechos) y el retorno económico, asegurando que los impuestos pagados y el empleo generado reviertan en la propia región y no en terceros países.