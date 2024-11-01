edición general
European Alternatives: Directorio de servicios digitales europeos para garantizar el RGPD, apoyar la economía regional y simplificar la fiscalidad

European Alternatives: Directorio de servicios digitales europeos para garantizar el RGPD, apoyar la economía regional y simplificar la fiscalidad

Este portal recopila alternativas digitales "made in Europe" basándose en cuatro pilares estratégicos frente a los servicios y productos digitales de EE.UU.: protección de datos real (cumplimiento estricto del RGPD), beneficios fiscales (facilidad para deducir el IVA intracomunitario), seguridad jurídica (un marco legal común donde es factible reclamar derechos) y el retorno económico, asegurando que los impuestos pagados y el empleo generado reviertan en la propia región y no en terceros países.

buttler25
Igual estaría bien, como reflexión, potenciar unos sistemas operativos libres (tipo Linux) como hizo China y aplicaciones open source ya desde el colegio.... Y no obligar a comprar una tablet de Apple o pagar licencias de Windows y Office en estamentos públicos....Solo como idea, pero bueno yo utilizo de todo, open y privativo....
Estopero
Europa vive un momento crítico

EEUU ha dejado de ser un aliado fiable para convertirse en una amenaza y Rusia nunca ha sido fiable pero el delicado equilibrio de intereses que tenía con Europa se rompió con la guerra de Ucrania

Para afrontar este momento debe potenciar su autonomía militar, industrial y digital y european-alternatives.eu busca aportar a este último pilar

Creo que es una iniciativa clave para apoyar la economía, independencia y seguridad Europea
