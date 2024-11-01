European Alternatives: Directorio de servicios digitales europeos para garantizar el RGPD, apoyar la economía regional y simplificar la fiscalidad

Este portal recopila alternativas digitales "made in Europe" basándose en cuatro pilares estratégicos frente a los servicios y productos digitales de EE.UU.: protección de datos real (cumplimiento estricto del RGPD), beneficios fiscales (facilidad para deducir el IVA intracomunitario), seguridad jurídica (un marco legal común donde es factible reclamar derechos) y el retorno económico, asegurando que los impuestos pagados y el empleo generado reviertan en la propia región y no en terceros países.
EEUU ha dejado de ser un aliado fiable para convertirse en una amenaza y Rusia nunca ha sido fiable pero el delicado equilibrio de intereses que tenía con Europa se rompió con la guerra de Ucrania
Para afrontar este momento debe potenciar su autonomía militar, industrial y digital y european-alternatives.eu busca aportar a este último pilar
Creo que es una iniciativa clave para apoyar la economía, independencia y seguridad Europea