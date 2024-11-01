Europa transita hacia una economía de guerra permanente [en]

No es un espectro que aceche a Europa sino un Moloch que hipoteca su futuro: la militarización tanto del discurso político como de la economía. Esta tendencia empieza a configurar decisiones a largo plazo, vendidas de antemano y presentadas como «naturales» mediante una retórica implacable que transforma el miedo en apoyo político y hace que la industria militar parezca un futuro inevitable. Ya no se trata de una mera «deriva» militarista, sino de una elección política lúcida, brutal y peligrosa, cuyas consecuencias recaerán sobre los europeos.