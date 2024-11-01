edición general
Europa transita hacia una economía de guerra permanente [en]

No es un espectro que aceche a Europa sino un Moloch que hipoteca su futuro: la militarización tanto del discurso político como de la economía. Esta tendencia empieza a configurar decisiones a largo plazo, vendidas de antemano y presentadas como «naturales» mediante una retórica implacable que transforma el miedo en apoyo político y hace que la industria militar parezca un futuro inevitable. Ya no se trata de una mera «deriva» militarista, sino de una elección política lúcida, brutal y peligrosa, cuyas consecuencias recaerán sobre los europeos.

Findeton #2 Findeton
Lo mismo si Putin no andara invadiendo por Europa, el resto de países no se armaría.
#3 soberao
#2 El lobby militar es poderoso. En todos lados hay crisis y recortes pero para mandar dinero a Ucrania o a la compra de armas no hay problemas con la deuda, la crisis o los criterios económicos de la UE.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Ese titular es un BULO,
Lee el artículo original en The Guardián

Os tragais cualquier mentira sin verificar si el titular es bueno
desastrecolosal #10 desastrecolosal
#6 No es que #5 se trague mentiras o bulos, es que los promueve e intoxica cada vez que puede en noticias de esta índole.

Con este personaje faltón no merece la pena perder ni un segundo para conversar. Mejor dejarlo leyendo el Pravda y soltando sus mamarrachadas.
NATOstrófico #13 NATOstrófico
#10 octubre 2025
Mmmmm, ¿y tú de quién eres BOT?
#8 cunaxa
#5 No, el problema que vemos todos es que Rusia ha hecho una guerra en Ucrania, con la que tenía un acuerdo de pez y protección.
NATOstrófico #9 NATOstrófico
#8 ¿ todos? xD
#15 cunaxa
#9 ¿ Crees que hay alguien que no sabe de la existencia de esa guerra ?
#19 Dav3n
#15 Sabes leer? Habla de tu percepción NAFO del conflicto, ese conflicto que creó la OTAN o mejor dicho, la guerra proxy de EEUU (reconocido por ellos mismos).

Estáis justificando el robo a los europeos sin saberlo.

Esa es la mejor parte. 1.2 billones de deuda que van a hundir tu futuro y el de los tuyos.
Mangione #11 Mangione *
#2 "Putin invadiendo por Europa" es un bulo como la copa de un pino, hombre... Putin está invadiendo una de las ex-repúblicas de la URSS, que a la postre fueron designadas como fuera de la esfera de la OTAN cuando cayó la URSS.
Llamar a eso "invadir por Europa" es puta y pura propaganda otanista, que precisamente sale ganando de crear conflictos en Europa.

¿Que putin es un belicista que está dispuesto a guerrear por sus líneas rojas? Ok. Completamente cierto.
¿Que Putin anda "invadiendo por Europa"? Mentira cochina y propagandista.
Barney_77 #16 Barney_77
#2 Calla, calla
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
No es un hipotético futuro, la invasión de Putin ha provocado el rearme y que países neutrales se unieran a la OTAN.

Hasta que Putin y Rusia no cambie, seguirá así
Supercinexin #12 Supercinexin
#4 Para que eso no fuera así, Rusia debería devolver todo lo cogido en Ucrania lo primero, lo segundo pedir perdón mundialmente, lo tercero juzgar a Putin y probablemente ejecutarlo, lo quinto desarmarse y lo sexto celebrar referéndums de independencia monitorizados por Washington y Londres y partirse en mil republiquetas de chichinabo todas super amigas de EEUU y bajo su influencia.

Y como nada de eso va a pasar, pues habrá guerra.

Es sencillo de entender, quién es aquí el que lleva desde el fin de la IIGM intentando doblegar y someter a quién.
#21 Dav3n
#12 Y como nada de eso va a pasar, pues habrá guerra.

En esto discrepo, no va a haber guerra porque saben que no pueden ganarla, así de simple.

El rearme y todo este relato es el último robo a los europeos. Occidente se hunde y los señores banqueros no van a abandonar el barco sin llevarse lo suyo aunque sea una última vez.

Los tanques son para controlarnos a nosotros, contra Rusia de poco valen.
rogerius #18 rogerius
Jó, cómo se ponen los otanistas cuando les nombran el parné. :-D
desastrecolosal #14 desastrecolosal
Lo que ha generado Putin y por ende Rusia y los rusos por su locura belicista no se debe olvidar. Ni la mano con la que el régimen de Pekin lo sostiene.

Espero que esto no lo olvidemos nunca.
#17 Dav3n *
#14 Eso eso, mete a Pekín en el pack también, no podéis doblegar a uno y queréis con dos xD

Luego, en el mundo real, lo que se descompone es occidente, delante de vuestras cuentas clonadas.

Y así andáis, como pollos sin cabeza y tratando de justificar el robo a los europeos xD
ElenaCoures1 #20 ElenaCoures1
Muy fácil solucionarlo
Si desapareciera el fascista y criminal de Putin, no habría necesidad de rearmarse
