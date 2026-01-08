edición general
Europa tiene poco margen de maniobra para responder a las amenazas de Trump de tomar Groenlandia

Los europeos pueden incrementar su presencia en la isla ártica, elevar la diplomacia e incluso imponer sanciones económicas. La respuesta militar es inviable.

#11 Nasser
El margen es simple, dejar de usar el dolar y no gastar un euro en Productos USA, negociar con Rusia y comprar su petroleo y aislar al cerdo de la Casablanca
#1 Horkid *
Europa SI tiene su margen de maniobra, que desde luego, no es el militar, pero hay otros campos de defensa: www.meneame.net/m/Artículos/europa-puede-luchar-nivel-comercial-finan
makinavaja #5 makinavaja
#1 Efectivamente, a ver esas sanciones comerciales, aranceles, bloqueo de activos en el extranjero, expulsión de sus bases militares... se pueden hacer muchas cosas con la diplomacia....
YoSoyTuPadre #12 YoSoyTuPadre *
#5 Exactamente como vas expulsarlos de sus bases militares si se niegan a irse a la mayor potencia militar del planeta?

EEUU va a hacer con Groenlandia exactamente lo mismo que hizo Rusia con Crimea, los militares van salir de sus bases sin identificativos, ayudar a unos freedom figthers groenlandeses a tomar los centros de poder y a declarar a este como estado libre asociado o directamente país independente y Trump lo reconocerá y listo, y la UE no podrá hacer nada, ni podrá poner sanciones porque EEUU corta el gas o el acceso a Gmail y otras herramientas empresariales o a las IAs de EEUU, por ejemplo, y se acabó la UE, solicitan la rendición a las pocas horas
Lerena #14 Lerena
#5 Con vender los bonos estadounidenses y vender los dolares de los bancos centrales sería suficiente.
Spirito #8 Spirito
#1 En el ámbito militar, está claro que EEUU nos barrería. Sería un desastre para Europa y para el mundo..
#10 javic
#8 mayor desastre podría resultar para usa. Sería un cambio de paradigma interno y externo.
#15 Poligrafo *
#8 No te creas, creo que hay bastantes precedentes en la historia en los que se le ha dado una patada a los gringos. Obviamente no hablamos de un conflicto nuclear.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Poco margen .. los cojones. Lo que no hay es voluntad.

Ahora mismo EEUU anda parasitando Europa y se les puede hacer lo mismo que a Rusia, irles cortando el negocio cacho a cacho y que el Zanahorio si quiera se vaya a hacer caja a Argentina.
#2 Barriales *
Groenlandia ya esta invadida de facto. Tienen cientos de efectivos allí de manera permanente.
makinavaja #6 makinavaja
#2 De hecho deben ser las únicas fuerzas militares que hay en Groenlandia... :-D
#4 solojavi
Claro que hay margen pero deberían dejar de lamer escrotos y parece que esa opción no entra en los planes de esa banda de politicuchos, supongo que debido a que gracias a los servicios de inteligencia de los USA conocen los chanchullos que tiene la mayoría.
#7 Horkid *
El problema que tenemos en Europa es que los dirigentes son titeres de EEUU, el maximo exponente; Merz, CEO de Blacrock.
Pero nosotros los europeos podemos defendernos en lo que SI tenemos influencia: comercio, consumo...excluyendo todo lo procedente de EEUU www.meneame.net/m/Artículos/europa-puede-luchar-nivel-comercial-finan
saulot #13 saulot
Alemania debe de sacar el buenrollito de encima y empezar con el rearme y el reclutamiento obligatorio.
#9 NO86
Además de aliarse con los BRICS.
