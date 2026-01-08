·
Europa tiene poco margen de maniobra para responder a las amenazas de Trump de tomar Groenlandia
Los europeos pueden incrementar su presencia en la isla ártica, elevar la diplomacia e incluso imponer sanciones económicas. La respuesta militar es inviable.
europa
eeuu
groenlandia
actualidad
#11
Nasser
El margen es simple, dejar de usar el dolar y no gastar un euro en Productos USA, negociar con Rusia y comprar su petroleo y aislar al cerdo de la Casablanca
#1
Horkid
Europa SI tiene su margen de maniobra, que desde luego,
www.meneame.net/m/Artículos/europa-puede-luchar-nivel-comercial-finan
#5
makinavaja
Efectivamente, a ver esas sanciones comerciales, aranceles, bloqueo de activos en el extranjero, expulsión de sus bases militares... se pueden hacer muchas cosas con la diplomacia....
#12
YoSoyTuPadre
Exactamente como vas expulsarlos de sus bases militares si se niegan a irse a la mayor potencia militar del planeta?
EEUU va a hacer con Groenlandia exactamente lo mismo que hizo Rusia con Crimea, los militares van salir de sus bases sin identificativos, ayudar a unos freedom figthers groenlandeses a tomar los centros de poder y a declarar a este como estado libre asociado o directamente país independente y Trump lo reconocerá y listo, y la UE no podrá hacer nada, ni podrá poner sanciones porque EEUU corta el gas o el acceso a Gmail y otras herramientas empresariales o a las IAs de EEUU, por ejemplo, y se acabó la UE, solicitan la rendición a las pocas horas
#14
Lerena
Con vender los bonos estadounidenses y vender los dolares de los bancos centrales sería suficiente.
#8
Spirito
En el ámbito militar, está claro que EEUU nos barrería. Sería un desastre para Europa y para el mundo..
#10
javic
mayor desastre podría resultar para usa. Sería un cambio de paradigma interno y externo.
#15
Poligrafo
No te creas, creo que hay bastantes precedentes en la historia en los que se le ha dado una patada a los gringos. Obviamente no hablamos de un conflicto nuclear.
#3
HeilHynkel
Poco margen .. los cojones. Lo que no hay es voluntad.
Ahora mismo EEUU anda parasitando Europa y se les puede hacer lo mismo que a Rusia, irles cortando el negocio cacho a cacho y que el Zanahorio si quiera se vaya a hacer caja a Argentina.
#2
Barriales
Groenlandia ya esta invadida de facto. Tienen cientos de efectivos allí de manera permanente.
#6
makinavaja
De hecho deben ser las únicas fuerzas militares que hay en Groenlandia...
#4
solojavi
Claro que hay margen pero deberían dejar de lamer escrotos y parece que esa opción no entra en los planes de esa banda de politicuchos, supongo que debido a que gracias a los servicios de inteligencia de los USA conocen los chanchullos que tiene la mayoría.
#7
Horkid
El problema que tenemos en Europa es que los dirigentes son titeres de EEUU, el maximo exponente; Merz, CEO de Blacrock.
Pero nosotros los europeos podemos defendernos en lo que SI tenemos influencia: comercio, consumo...excluyendo todo lo procedente de EEUU
www.meneame.net/m/Artículos/europa-puede-luchar-nivel-comercial-finan
#13
saulot
Alemania debe de sacar el buenrollito de encima y empezar con el rearme y el reclutamiento obligatorio.
#9
NO86
Además de aliarse con los BRICS.
