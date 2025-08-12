edición general
Europa supera a EE UU como principal proveedor de armas para Ucrania

A tres días del encuentro del viernes en Alaska entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, que ha llevado a los países europeos a reclamar que cuenten con ellos y con Ucrania en los esfuerzos para poner fin a la invasión de Rusia, se ha dado a conocer que Europa supera ahora a Estados Unidos en el volumen total de ayuda militar proporcionada a Ucrania a través de la industria desde el inicio de la guerra. Desde que comenzó la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, Europa ha suministrado a Ucrania..

#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Vamos que Europa le envía armamento a Ucrania comprado a los EEUU, y Ucrania le compra armamento a EEUU con dinero de la UE. :shit:

No creo que Trump quiera parar ese mana, le interesa que siga la guerra hasta que se congele el infierno.
makinavaja #2 makinavaja
Pero EEUU se las cobra de una manera o de otra, con minerales, tierras raras, bases, con lo que sea... Europa no verá un euro....
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 No no, la UE le da armas y financiación a Ucrania, y Ucrania compra con 'su' dinero armas a los EEUU. Vamos que todo lo paga la UE. EEUU ha dejado de dar aunque fuera a crédito, ahora directamente vender. Y de donde va a sacar Ucrania la pasta si está en quiebra?, pues de lo que le trasfiere la UE.
#4 chavi *
#3 Las armas que Europa le da a Ucrania también se las compra a EEUU antes.
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
Estando la guerra en el continente europeo, Europa debería estar liderando las acciones diplomáticas destinadas a lograr una paz justa en esta guerra en lugar del orangután americano.

Pero no. Estamos excluidos de la mesa de negociación. Pagamos las armas para defender los intereses de otros.

Ucrania pone los muertos y el campo de batalla.
Europa paga las armas.
Rusia y EEUU se reparten Ucrania.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Os explico la jugada.

Si EEUU vende armas a Ucrania, cuando estos echen a los nazis del Maiden se quedan sin cobrar.
EEUU se las vende a Europa, esta se las revende a Ucrania y si alguien no cobra, es Europa.
#7 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/ademas-guerra-union-europea-financia-corr Además de la guerra, la Unión Europea financia la corrupción en Ucrania.
www.meneame.net/m/actualidad/economia-guerra-permanente La economía de guerra permanente. La industria de guerra no solo es un pilar de la industria estadounidense, sino un actor clave en la perpetuación de guerras externas, utilizando pretextos falsos para justificar intervenciones que cuestan numerosas vidas humanas.…   » ver todo el comentario
