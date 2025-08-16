¿Y si Europa pudiera sostener a Ucrania sin necesidad de EEUU? Ya está pasando

Lo que Trump ha dejado claro es que no seguirá proporcionando armas ni tropas directamente a Ucrania. Pero tras el anuncio realizado el pasado 14 de julio, para empezar a vender armas a Kiev en lugar de donar material de nueva producción, Estados Unidos puede convertirse ahora en un beneficiario neto del conflicto. Dado que los miembros europeos de la OTAN pagarían las armas para Ucrania en marcos bilaterales o de "coalición de los dispuestos" ...