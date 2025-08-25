Europa está vendiendo su alma a Trump

Lo que se disfraza de pragmatismo es en realidad un oportunismo autolesivo. Una "humillación", una "rendición económica" y una retórica que "parece haber sido robada de la industria del entretenimiento para adultos". Esto es sólo una pequeña muestra de las reacciones de los europeos ante la forma en que sus líderes se han postrado ante Donald Trump: primero, al aceptar la exigencia del presidente estadounidense de que los países de la OTAN destinen el 5% de su renta nacional a defensa, y luego, al respaldar un "acuerdo" comercial que deja a ...
Su única patria es el dinero!!!
Y el problema es que Trump se reúne solito con Putin, con lo que realmente no sabemos a qué está jugando. Porque decir que quiere poner fin a la guerra es una cosa, y otra qué está negociando si es que negocia algo. A Trump le interesa que la guerra siga para mantener a Europa en tensión y que trague.
Quedan 3 años con una situación absurda, y veremos si no son más...
Me parece que no es el tiempo verbal correcto, porque esto no es cosa de hoy ni de ayer
Aunque sea una obviedad, pareciera que el mundo sería un lugar mejor sin la úlcera europeda, tramp, netanyaju, masc, putín,,,
A los abascales, alvises, negres, vitos, danisdesoc, etc. no se merecen ni incluirles pues no valen ni para estiércol.
Me refería a la New izquierda 3.0 mega ultra progre guay inclusive antifasciste.