Europa está vendiendo su alma a Trump

Europa está vendiendo su alma a Trump

Lo que se disfraza de pragmatismo es en realidad un oportunismo autolesivo. Una "humillación", una "rendición económica" y una retórica que "parece haber sido robada de la industria del entretenimiento para adultos". Esto es sólo una pequeña muestra de las reacciones de los europeos ante la forma en que sus líderes se han postrado ante Donald Trump: primero, al aceptar la exigencia del presidente estadounidense de que los países de la OTAN destinen el 5% de su renta nacional a defensa, y luego, al respaldar un "acuerdo" comercial que deja a ...

Javi_Pina
Ojalá la vendieramos. La estamos regalando
ipanies
La derecha europea es la que se vende y estás son las consecuencias.
Su única patria es el dinero!!!
ummon
#5 Lo de siempre...  media
Supercinexin
Los líderes que están firmando éstos "tratados" son todos gente acomodada que cumplen su misión con los grandes capitales occidentales a quienes el bienestar de la población e incluso "la economía" les sudan toa la polla como la frente de un churrero. Así que para ellos es lo más normal del mundo lo que acaban de firmar porque EEUU y Europa lo ven todo como un bloque suyo donde poder trincar, explotar a la gente y vivir como reyes. A ellos jamás les va a ir mal y los políticos de derechas son sus empleados.
Grahml
Hablan como si esto estuviera sucediendo ahora, cuándo Europa lleva décadas vendiendo su alma a Trump y a todo lo que diga EEUU.
JackNorte
Mas recursos para quien sustenta un genocidio televisado. Luego querremos dar lecciones de moral de democracia de leyes o de derechos humanos.
XtrMnIO
Europa no, los pepetarras europeos y la Ursula, que pasará a la historia como la peor mierda entre las mierdas.
ChatGPT
Y el culo
milestone
El miedo a Rusia y a perder el apoyo militar en Ucrania pesa.

Y el problema es que Trump se reúne solito con Putin, con lo que realmente no sabemos a qué está jugando. Porque decir que quiere poner fin a la guerra es una cosa, y otra qué está negociando si es que negocia algo. A Trump le interesa que la guerra siga para mantener a Europa en tensión y que trague.

Quedan 3 años con una situación absurda, y veremos si no son más...
Ah_no_nimo
¿Esta?
Me parece que no es el tiempo verbal correcto, porque esto no es cosa de hoy ni de ayer
Katos
#_3 pues como en España y los problemas nacionales
pirat
No me alegro de la muerte de lambán pero tampoco voy a extrañar su incoherencia como la del pajas manchego y el vara extremeño.
Aunque sea una obviedad, pareciera que el mundo sería un lugar mejor sin la úlcera europeda, tramp, netanyaju, masc, putín,,,
A los abascales, alvises, negres, vitos, danisdesoc, etc. no se merecen ni incluirles pues no valen ni para estiércol.
Sandilo
Lo que me sorprende muy mucho es el apagón mediático de la izquierda sobre la acción de USA sobre Maduro.
ummon
#6 ¿que izquierda, queda algo?
Sandilo
#9 Perdón, tienes razón.

Me refería a la New izquierda 3.0 mega ultra progre guay inclusive antifasciste.
