Europa debe unirse o está acabada, advierte el polaco Tusk mientras Trump saliva por Groenlandia [ENG]

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lanzó una dura advertencia sobre el futuro de Europa, afirmando que el continente está “terminado” sin unidad, tras una semana en la que se produjeron fracturas en las posturas de los países de la UE sobre política exterior. Tusk, un centrista proeuropeo, escribió el lunes en las redes sociales que Europa no será tomada "en serio" si es "débil y dividida: ni enemiga ni aliada". “Debemos creer finalmente en nuestra propia fuerza, debemos seguir armándonos, debemos permanecer unidos como nunca antes”