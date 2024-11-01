edición general
Europa debe unirse o está acabada, advierte el polaco Tusk mientras Trump saliva por Groenlandia [ENG]

Europa debe unirse o está acabada, advierte el polaco Tusk mientras Trump saliva por Groenlandia [ENG]

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lanzó una dura advertencia sobre el futuro de Europa, afirmando que el continente está “terminado” sin unidad, tras una semana en la que se produjeron fracturas en las posturas de los países de la UE sobre política exterior. Tusk, un centrista proeuropeo, escribió el lunes en las redes sociales que Europa no será tomada "en serio" si es "débil y dividida: ni enemiga ni aliada". “Debemos creer finalmente en nuestra propia fuerza, debemos seguir armándonos, debemos permanecer unidos como nunca antes”

6 comentarios
security_incident #3 security_incident
Que le den por culo a Europa. No necesitamos a Europa si tenemos bombas atómicas. Korea del Norte estaría encantada de vendernos algunas para poder desarrollar tranquilamente las nuestras sin que hagan de Perro Sanxe un astronauta como hicieron con Carrero Blanco.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Tusk es el que no quiere dar a Alemania a un sospechoso detenido por el sabotaje al NordStream?

skaworld #2 skaworld
#1 Cuando hasta los Polacos se estan llevando las manos a la cabeza con USA...

Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 habría que darles las gracias como aquel europarlamentario polaco cuando el NordStream y luego borró de Twitter… por tocar los cojones a Tusk

sotillo #6 sotillo
#1 Es el que ha vendido Europa a los americanos, la Delci Rodríguez de Europa

#4 Tunguska08Chelyabinsk13
¿centrista? ¿Eso que es de la UCD?, ¿de derechas pero que no le gusta que le llamen que es de derechas? ¬¬


