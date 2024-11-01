Las élites europeas no pueden admitir que se han equivocado con la guerra de Ucrania durante los últimos 3 años. Por eso no quieren buscar la paz ni ningún acuerdo con Rusia. Siguen las provocaciones y las amenazas hacia Rusia. Pero Rusia no va a doblegarse. Los años de permisividad de Yelstin se han acabado. Si Rusia es atacada, responderá con contundencia. Y todo apunta hacia una guerra a gran escala.