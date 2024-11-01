Europa al borde de la guerra con Rusia

Las élites europeas no pueden admitir que se han equivocado con la guerra de Ucrania durante los últimos 3 años. Por eso no quieren buscar la paz ni ningún acuerdo con Rusia. Siguen las provocaciones y las amenazas hacia Rusia. Pero Rusia no va a doblegarse. Los años de permisividad de Yelstin se han acabado. Si Rusia es atacada, responderá con contundencia. Y todo apunta hacia una guerra a gran escala.
De momento solo Rusia ha violado fronteras internacionalmente reconocidas y respaldadas por tratados de paz firmados por Rusia.
Basta ya de propaganda de los agresores.
Es Rusia quien inició la guerra.
Los traidores a Europa con sus estupideces de siervos de los yankis.
Eso jamás ha sucedido en la Historia ni sucederá tampoco ahora.
Preparaos para la guerra directa con La Madre Rusia. Salid del Menéame y empezad a hacer aeróbicos y flexiones, lo váis a necesitar.
Comparen sus relaciones con USrael con las que tiene con Namibia
Si se suma un pais mas, los europedos estan cagados