Europa al borde de la guerra con Rusia

Las élites europeas no pueden admitir que se han equivocado con la guerra de Ucrania durante los últimos 3 años. Por eso no quieren buscar la paz ni ningún acuerdo con Rusia. Siguen las provocaciones y las amenazas hacia Rusia. Pero Rusia no va a doblegarse. Los años de permisividad de Yelstin se han acabado. Si Rusia es atacada, responderá con contundencia. Y todo apunta hacia una guerra a gran escala.

#4 tromperri *
¿Que frontera Rusa han cruzado fuerzas europeas?
De momento solo Rusia ha violado fronteras internacionalmente reconocidas y respaldadas por tratados de paz firmados por Rusia.
Basta ya de propaganda de los agresores.
Es Rusia quien inició la guerra.
8 K 36
#7 Barriales
#4 no digas gilipolleces. Te las guardas para hablar con tus amigos.
7 K 53
#9 lameth
#4 De momento desde Yugoslavia los únicos en Europa que han hecho una limpieza étnica son los ucranianos con cualquier rusófono.
3 K 64
NATOstrófico #12 NATOstrófico
#4 Los que simplificais hasta el absurdo supongo que es porque no dais para más
1 K 30
Bapho #13 Bapho
#4 Fronteras no, pero se llegó a un acuerdo de no llevar la otan hasta las Fronteras rusas y se ha roto constantemente. Pon en Canadá una base china a ver que hace EEUU.
1 K 29
Mecaguen #17 Mecaguen
#4 Está guerra no se inició cuando Rusia cruzó la frontera ucraniana.
0 K 10
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#4

Los traidores a Europa con sus estupideces de siervos de los yankis.
0 K 18
Supercinexin #14 Supercinexin
¿Un blanco europeo admitiendo que se ha equivocado en algo, o que ha hecho algo mal, o que tiene responsabilidad en algo que no sea recoger elogios y premios?

Eso jamás ha sucedido en la Historia ni sucederá tampoco ahora.

Preparaos para la guerra directa con La Madre Rusia. Salid del Menéame y empezad a hacer aeróbicos y flexiones, lo váis a necesitar.
1 K 27
azathothruna #16 azathothruna
#14 El ejemplo mas claro es alemania
Comparen sus relaciones con USrael con las que tiene con Namibia
0 K 10
eaglesight1 #3 eaglesight1
Rusia siempre llevará las de ganar porque a Putin le importa un comino lo que les pase a sus ciudadanos y además estos no se atreven a protestar para evitar "accidentes".
2 K 23
#6 Barriales
#3 lo mismito que a los líderes de Europa y los eua.
1 K 27
#8 lameth
#3 Mira, como Inglaterra y Alemania con las protestas propalestina.
1 K 30
NATOstrófico #11 NATOstrófico
#3 No tienes ni put* idea de lo que piensa Putin ni sus ciudadanos.
1 K 30
azathothruna #15 azathothruna
#3 No te olvides que tiene el apoyo de norcorea.
Si se suma un pais mas, los europedos estan cagados
0 K 10
Metabarón #2 Metabarón
Van a ir los hijos de Von der Brujen.
1 K 17
javibaz #10 javibaz
#2 yo prepararía grupos por si salta la guerra, tener localizados a toda la familia de todos los políticos para que pasen a formar parte de la primera linea de la guerra.
1 K 21
#5 chocoleches
Es la sarta de argumentos más rebuscada y absurda que se me pueda ocurrir para intentar disimular que Trump ha hecho el ridículo.
0 K 12
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pues no sera tan chungo, tampoco se ve un movimiento social ni de cerca como el del no a la guerra de años atras, aun hay asi, HET a la guerra
0 K 8

