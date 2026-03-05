edición general
5 meneos
22 clics
Europa avala que se exija permiso de residencia de larga duración para acceder a la asistencia social

Europa avala que se exija permiso de residencia de larga duración para acceder a la asistencia social

El principio de igualdad de trato que se aplica al régimen de seguridad social de trabajadores no cubre los subsidios meramente asistenciales

| etiquetas: europa , avala , permiso , residencia , larga duración , asistencia social
4 1 0 K 57 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
LokoYo_ #2 LokoYo_
Bueno, a lo mejor no pasaría entonces eso de lo que decían aquí ayer . Que los americanos venían a hacer turismo de salud a España :troll: :troll: :troll:
1 K 19
Tkachenko #1 Tkachenko *
Edit  media
1 K 12

menéame