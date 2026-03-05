·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14841
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7489
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
6082
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
4417
clics
Irán atacó el edificio del Ministerio de Defensa israelí. Las consecuencias del ataque con misiles quedaron grabadas en video.(Ruso)
3889
clics
Hoy es un buen día para acordarse de Karl Dönitz y el Laconia
más votadas
636
La prensa de Alemania acorrala a Merz por su silencio ante Trump tras las amenazas a España
537
TV turca agradece a España estar en el lado correcto de la historia
638
Estados Unidos: “no podemos permitirnos mantener abiertos nuestros hospitales, pero ¿podemos permitirnos gastar mil millones de dólares al día en bombardear Irán?” [EN]
591
Pedro Sánchez’s Spain, the Honor of Europe (ENG)
554
Meloni rompe cinco días de silencio sobre el ataque a Irán y aclara: “No estamos en guerra y no queremos entrar”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
22
clics
Europa avala que se exija permiso de residencia de larga duración para acceder a la asistencia social
El principio de igualdad de trato que se aplica al régimen de seguridad social de trabajadores no cubre los subsidios meramente asistenciales
|
etiquetas
:
europa
,
avala
,
permiso
,
residencia
,
larga duración
,
asistencia social
4
1
0
K
57
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
57
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
LokoYo_
Bueno, a lo mejor no pasaría entonces eso de lo que decían aquí ayer . Que los americanos venían a hacer turismo de salud a España
1
K
19
#1
Tkachenko
*
Edit
1
K
12
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente