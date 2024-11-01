edición general
Europa apuesta por el 'grid-forming': será requisito para las nuevas instalaciones de renovables

El objetivo de esta medida es garantizar que las instalaciones de generación basadas en inversores —como parques eólicos, plantas solares y sistemas de almacenamiento— puedan aportar estabilidad y apoyo inercial a la red eléctrica, un papel que hasta ahora desempeñaban las centrales síncronas convencionales. La transición hacia un sistema eléctrico más descarbonizado y dependiente de fuentes renovables ha incrementado la necesidad de que los nuevos equipos contribuyan activamente al control de frecuencia y tensión.

| etiquetas: entso-e , grid-forming , renovables
