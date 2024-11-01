Europa aprueba un presupuesto histórico en el espacio con el empujón de los ministerios de Defensa

Europa ha aprobado este jueves en Bremen (Alemania) un presupuesto histórico para la Agencia Espacial Europea (ESA). Los 32 países miembros han acordado en el Consejo de la Agencia Espacial Europea a nivel ministerial (CM25) que destinarán 22.100 millones de euros para los próximos tres años, una cantidad que supera en 5.000 millones la inversión aprobada en Sevilla en 2022 y que casi ha colmado las expectativas de los dirigentes de la propia agencia, que pedían 22.000 millones.