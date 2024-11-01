edición general
Europa acelera, pero España no: ¿qué países permiten circular a 150 km/h?

Europa vuelve a debatir sobre la velocidad en carretera tras el proyecto piloto de la República Checa, que permite circular a 150 km/h en un tramo de una autopista. ¿Está el continente preparado para revisar sus límites legales y adaptar su infraestructura a nuevas exigencias?

Comentarios destacados:    
#2 tiesta
Un accidente a esa velocidad implica mucho peligro tanto para los ocupantes como para el resto de vehículos
4 K 54
#6 IsraelEstadoGenocida
#2 Me hace gracia el argumento de que ni los coches ni las carreteras son las de hace 30 años, pero la ecuación de la energía cinética sí.
0 K 15
Chakotay #7 Chakotay
#2 No muy distinto que a 120
0 K 9
ostiayajoder #12 ostiayajoder
#7 Bueno, es casi un 60% mas de energia....
0 K 10
litos523 #13 litos523
#12 A lo que hay que sumar que las masas de los coches actuales (sobre todo los electricos y los SUV) es mucho mayor.
0 K 10
Chakotay #16 Chakotay *
#12 Llega un momento en que es irrelevante. Metete una hostia contra una pared a 120 y a 150, el 99% de las veces el resultado será el mismo y de ese minimo prcentaje restante muy probablemente elegirias estar en el pellejo del de 150.

Dicho esto, en cualquier actividad de riesgo las decisiones sobre seguridad no se toman en base a los resultados de un accidente sino a si la posibilidad de que ocurra es mayor de una forma o de otra. A este respecto señalar que las victimas en autopistas, que es a donde iría dirigida esta medida no llega ni al 5% del total de las mismas. Por eso la argumentación de mas lento menos victimas no es cierta ya que influyen mas factores.
0 K 9
#9 Klamp
#2 todos los que hablan de las autoban en Alemania no saben que si tienes un accidente a las de 130 el seguro no te cubre nada, ni aún que no seas el culpable.
0 K 8
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Lo que le faltaría al hijo de mi vecino, poder ir legalmente a 150 por algunos tramos de autopista.
2 K 32
AsVHEn #4 AsVHEn
#1 Ah bueno, entonces si el hijo de tu vecino no puede entonces no se pone y listo.
0 K 10
Gry #17 Gry
#4 Si permiten ir a 150 puedes circular a casi 200 sin que te quiten puntos del carné, que es lo único que mira mucha gente.
0 K 17
reivaj01 #18 reivaj01
#4 De hecho, si #1 nos dice la velocidad correcta para la circulación del hijo de su vecino, nos ahorraríamos muchos debates y acertaríamos a la primera.
Veis como legislar no es tan difícil.
0 K 12
#8 Grandpiano
"(República Checa) Lo ha hecho en un tramo específico de la autopista D3, entre Tábor y České Budějovice, que cuenta con infraestructura moderna, señalización adaptada y está sujeto a una vigilancia reforzada."

Ahí está todo.
1 K 19
Furiano.46 #11 Furiano.46
Nos paramos a pensar en el estado de algunos tramos de carretera? No veo yo preparado el firme para circular a esa velocidad
1 K 18
frg #10 frg
Si lo que queremos es mejorar la seguridad y rebajar emisiones los límites tienen que bajar en lugar de subir. No tiene sentido incrementar los límites excepto para contentar a la escoria de fabricantes automovilísticos y vendedores de gasolina.
0 K 12
janatxan #5 janatxan *
Yo soy partidario de permitir que la gente, que son todos muy listos, corra lo que les salga de los cojones, pero con una serie de condiciones:
- Si tienen un accidente, pagarán todos los daños y la sanidad de los implicados de su bolsillo. Si mueren, lo pagarán sus familiares (si tenéis a un gilipollas en la familia al que le gusta correr, o le dais una colleja o corred con las consecuencias).
- Seguro obligatorio de responsabilidad a terceros de una cuantía 10 veces superior a la actual que…   » ver todo el comentario
0 K 10
antesdarle #14 antesdarle
Hay demasiado hijo de satanas en la carretera como para encima incentivarlos
0 K 10
Ne0 #15 Ne0
Se sube a 150Km/h porque los vehículos nuevos lo permiten, bien, pero en este caso también estaría permitido a los vehículos de la misma categoría de hace 10 ó 15 ó incluso mas años. Y esos no están preparados para tener un roce a 150Km/h.
0 K 10
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Estaría bien. En otros sin embargo debería reducirse.
0 K 7

