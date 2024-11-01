Europa acelera, pero España no: ¿qué países permiten circular a 150 km/h?

Europa vuelve a debatir sobre la velocidad en carretera tras el proyecto piloto de la República Checa, que permite circular a 150 km/h en un tramo de una autopista. ¿Está el continente preparado para revisar sus límites legales y adaptar su infraestructura a nuevas exigencias?
Dicho esto, en cualquier actividad de riesgo las decisiones sobre seguridad no se toman en base a los resultados de un accidente sino a si la posibilidad de que ocurra es mayor de una forma o de otra. A este respecto señalar que las victimas en autopistas, que es a donde iría dirigida esta medida no llega ni al 5% del total de las mismas. Por eso la argumentación de mas lento menos victimas no es cierta ya que influyen mas factores.
Veis como legislar no es tan difícil.
Ahí está todo.
- Si tienen un accidente, pagarán todos los daños y la sanidad de los implicados de su bolsillo. Si mueren, lo pagarán sus familiares (si tenéis a un gilipollas en la familia al que le gusta correr, o le dais una colleja o corred con las consecuencias).
- Seguro obligatorio de responsabilidad a terceros de una cuantía 10 veces superior a la actual que… » ver todo el comentario