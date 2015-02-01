·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11222
clics
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
8325
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
8237
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
4750
clics
El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura? (inglés)
3525
clics
Proyecto del ‘metro europeo’: una red de 22.000 kilómetros para conectar 39 ciudades con trenes que circularían 400 km/h
más votadas
559
La organización cancela la etapa final de la Vuelta a España por las protestas contra el genocidio en Gaza
600
Vox se presenta como el defensor de los trabajadores pero vota en contra de todas las leyes que les otorgan derechos
370
Miles de manifestantes marcharon en apoyo a Gaza en las calles de Berlín
926
Estos son los 178 diputados que han votado en contra de que trabajes media hora menos al día
404
"¿Qué les pasa por la cabeza a estos miserables que lo justifican?": el mensaje de Juanma Iturriaga por las palabras de Aguirre sobre el genocidio en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
34
meneos
33
clics
Una Euroliga con dos equipos israelís y ninguno ruso
Los rusos quedaron apartados de la competición tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, pero los israelís no han sufrido veto alguno.
|
etiquetas
:
israel
,
rusia
28
6
0
K
283
actualidad
26 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
28
6
0
K
283
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mmlv
Y eso que Israel no está en Europa, está en Asia
9
K
131
#3
MoñecoTeDrapo
#1
Europa es un invento. Su separación de Asia es arbitraria.
0
K
13
#4
chavi
#3
Proximamente La India, China y Japón en Eurovisión
2
K
44
#5
MoñecoTeDrapo
*
#4
Eurovisión es más invento todavía. Ya participa Australia.
Luego está el fenómeno contrario: las Series Mundiales de Beisbol, que es una competición únicamente estadounidense.
Dime de qué presumes....
1
K
24
#14
Guanarteme
#3
Completamente de acuerdo: Europa es una península de Asia.
Pero a día de hoy tenemos una idea inequívoca de lo que es e Israel no forma parte de Europa.
0
K
14
#17
MoñecoTeDrapo
*
#14
Nada de inequívoca. Si Rusia está dentro de Europa, esta llega hasta Kamchatka. Si Turquía está en Europa, Anatolia está en Europa. Si España está en Europa, Ceuta, Melilla y Canarias están en Europa. Groenlandia es Dinamarca: Europa. Nada tiene sentido. Lo de Israel es una anécdota más.
0
K
13
#20
Guanarteme
#17
Hombre.... Yo creo que hay "cierto consenso" sobre lo que es Europa: desde los Montes Urales, el río Ural y el Mar Caspio hacia el Oeste y desde el Cáucaso y el Mar Negro al Norte.
Eso desde el punto de vista físico, desde el político añádele las posesiones coloniales del palo de Canarias o Tahití de países con capital en Europa (Siberia, no).
¿Qué desde el punto de vista geográfico es una chorrada como una catedral? Sí.
Pero desde la tradición es así.
0
K
14
#22
MoñecoTeDrapo
#20
La tradición es un argumento irrefutable. Me rindo.
0
K
13
#25
Guanarteme
#22
No estoy diciendo cómo deberían ser las cosas, sino como son: "el concepto de Europa es una capricho pero existe".
0
K
14
#18
Dragstat
#3
ya pero ya que se ha hecho una separación lo serio sería seguirla, sino sería un cachondeo, pero claro, el Dios dinero lo puede todo.
0
K
20
#19
MoñecoTeDrapo
*
#18
mi argumento inicial se resume en que es un cachondeo, aunque yo lo llamé invento. QED
0
K
13
#6
antesdarle
#1
técnicamente Rusia está en los dos continentes. Bien expulsada y lo mismo tenemos que hacer con Israel, y si no, la vuelta ya nos ha enseñado el camino. No debemos normalizar las relaciones ni con Israel ni con Rusia.
2
K
29
#10
Valdreu
#6
A mí me parece bien que se expulse a todos los países que se encuentren en guerra o conflictos bélicos, pero eso incluye también a Ucrania, que es ese país que llevaba años bombardeando a parte de su población.
4
K
56
#13
suppiluliuma
#10
Exacto,
alter kamerad
. Todos sabemos de la crueles atrocidades perpetradas por los polacos sobre los alemanes de Silesia y el Corredor. Por eso, al
Führer
no le quedó otro remedio que intervenir.
1
K
0
#15
Valdreu
#13
Tú debes ser un relativista de esos a los que les parece bien o mal bombardear civiles dependiendo de las circunstancias, y sobre todo de quién lo haga.
1
K
22
#23
CerdoJusticiero
#13
@admin
, ¿por qué se tolera que este usuario, que por cierto ignora algo tan básico como que en alemán los sustantivos empiezan por mayúscula, llame sistemáticamente 'nazi' a otros usuarios?
www.meneame.net/search?u=suppiluliuma&w=comments&q=kamerad+
1
K
22
#21
antesdarle
#10
llevaba años bombardeando una zona donde tenía una guerra civil montada contra Rusia. Si tú consideras que en esta guerra Ucrania es la agresora pues bien por ti, lo mismo argumenta Israel. Bien vetada Rusia y lo mismo tenemos que hacer con Israel por supuesto.
1
K
21
#24
Valdreu
#21
Bombardeaban zonas civiles porque sí, adórnalo como quieras con tu relativismo.
www.amnesty.org/es/latest/news/2015/02/ukraine-horror-civilian-bloodsh
Razonas igual que los que justifican el genociidio palestino porque existe Hamas.
1
K
22
#26
antesdarle
#24
cuando mires como dejó Rusia Mariúpol te vas a cagar encima, de hecho tienes un excelente documental que ganó el Oscar igual que este año lo ha hecho otro con el genocidio de Israel que documentan muy bien todo lo que explico. 0 justificación a la masacre que están perpetrando estos dos estados.
0
K
10
#2
pitercio
Boikot total. Meteros la Euroliga por el culo.
2
K
31
#9
escuadron
Porque no se hacen parar los partidos tal y como se ha hecho con la vuelta? Tendría bastante más repercusión, no?
1
K
18
#8
Ihzan
Los rusos quedaron apartados de la competición tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, pero los israelís no han sufrido veto alguno
El COI veto todos los equipos rusos, y obligo a sus deportistas a competir sin bandera ni himno, no la UCI, no la Euroliga.
A quien hay que pedir responsabilidades seria al COI
0
K
11
#11
Veelicus
#8
La UCI ha prohibido a los equipos rusos y bielorusos
0
K
12
#12
Ihzan
*
#11
Tras el veto del COI, es el COI el que tiene que dar el paso
www.iberobike.com/el-equipo-ruso-gazprom-rusvelo-pierde-el-estatus-uci
Hace tan solo unas horas, la Unión Ciclista Internacional, siguiendo los pasos del COI, emitió un extenso comunicado con distintas prohibiciones a equipos y ciclistas rusos y bielorrusos.
0
K
11
#7
pedrobotero
*
En la Euroleague, en mas competiciones de FIBA Europe, en competiciones de la UEFA, etc
0
K
10
#16
sr.naranja
De expulsar a Yugoslavia en la Eurocopa del 92, nadie va a decir nada?
Encima gano Dinamarca, que no se clasifico.
0
K
7
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Luego está el fenómeno contrario: las Series Mundiales de Beisbol, que es una competición únicamente estadounidense.
Dime de qué presumes....
Pero a día de hoy tenemos una idea inequívoca de lo que es e Israel no forma parte de Europa.
Eso desde el punto de vista físico, desde el político añádele las posesiones coloniales del palo de Canarias o Tahití de países con capital en Europa (Siberia, no).
¿Qué desde el punto de vista geográfico es una chorrada como una catedral? Sí.
Pero desde la tradición es así.
www.meneame.net/search?u=suppiluliuma&w=comments&q=kamerad+
www.amnesty.org/es/latest/news/2015/02/ukraine-horror-civilian-bloodsh
Razonas igual que los que justifican el genociidio palestino porque existe Hamas.
El COI veto todos los equipos rusos, y obligo a sus deportistas a competir sin bandera ni himno, no la UCI, no la Euroliga.
A quien hay que pedir responsabilidades seria al COI
www.iberobike.com/el-equipo-ruso-gazprom-rusvelo-pierde-el-estatus-uci
Hace tan solo unas horas, la Unión Ciclista Internacional, siguiendo los pasos del COI, emitió un extenso comunicado con distintas prohibiciones a equipos y ciclistas rusos y bielorrusos.
Encima gano Dinamarca, que no se clasifico.