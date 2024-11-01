edición general
Eurobattery inicia la extracción de wolframio en A Gudiña (Ourense) con un proyecto sostenible y clave para la autonomía minera europea

La mina de A Gudiña será la segunda explotación activa de wolframio en España, junto con la de Barruecopardo (Salamanca). Su puesta en marcha sitúa a Galicia en una posición clave dentro de la cadena de suministro europea, en un contexto de creciente dependencia de China, que concentra más del 80 % de la producción mundial.
Ourense entra así es el mapa europeo de materias primas críticas

ChatGPT #1 ChatGPT
“Sostenible”, y voy yo… y me lo creo xD
denocinha #6 denocinha
#1 Sostenible es cuando interesa a alguna administración pública o gran empresa con influencia. No sostenible es cuando interesa a ciudadano particular, autónomo o pequeña empresa sin contactos.
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Una empresa sueca explotando los recursos de España.

Pues como si fuésemos una colonia africana.

Gracias PP por convertirnos en El Orgullo del Tercer Mundo!!
the_fuck_right #2 the_fuck_right
Qué bien, esto es lo que decíamos muchos, hay que explotar los recursos, pero garantizando una riqueza para la región, el país y haciéndolo de la manera más sostenible posible, y no huyendo de la industria pesada y de extracción porque "eso es caca, antiecológico"
#4 Marisadoro
¿Porqué todas la multinacionales mineras operan a través de empresas con nombres locales, como Tungsten San Juan, Exploraciones Mineras del Cantábrico etc. ?

¿Quizás para que parezca que la riqueza queda en el territorio?
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica *
¿Y por qué deduces que se va a garantizar todo eso?
Edito: el de arriba me tiene ignorado, pofale.
The_real_deal #7 The_real_deal
Si la imagen es de la explotación, que alguien me explique de donde sale el Diesel sostenible de esas dos maquinas.
