Eurobattery inicia la extracción de wolframio en A Gudiña (Ourense) con un proyecto sostenible y clave para la autonomía minera europea

La mina de A Gudiña será la segunda explotación activa de wolframio en España, junto con la de Barruecopardo (Salamanca). Su puesta en marcha sitúa a Galicia en una posición clave dentro de la cadena de suministro europea, en un contexto de creciente dependencia de China, que concentra más del 80 % de la producción mundial.

Ourense entra así es el mapa europeo de materias primas críticas