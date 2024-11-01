Eurobattery inicia la extracción de wolframio en A Gudiña (Ourense) con un proyecto sostenible y clave para la autonomía minera europea

La mina de A Gudiña será la segunda explotación activa de wolframio en España, junto con la de Barruecopardo (Salamanca). Su puesta en marcha sitúa a Galicia en una posición clave dentro de la cadena de suministro europea, en un contexto de creciente dependencia de China, que concentra más del 80 % de la producción mundial.
Ourense entra así es el mapa europeo de materias primas críticas
Pues como si fuésemos una colonia africana.
Gracias PP por convertirnos en El Orgullo del Tercer Mundo!!
¿Quizás para que parezca que la riqueza queda en el territorio?
Edito: el de arriba me tiene ignorado, pofale.