Euro 6e-bis, la norma que cambia las reglas del juego de emisiones en Europa

En enero de 2025 la Euro 6e-bis entró silenciosamente en vigor en Europa, trayendo consigo una transformación radical en cómo se miden y declaran las emisiones de CO2 de los vehículos, especialmente de los híbridos enchufables (PHEV). Ahora a principios de 2026 todos los coches han de regirse por ella. Puede parecer otro ajuste burocrático más de Bruselas, pero en realidad es un punto de inflexión que puede desmontar años de estrategia comercial de los fabricantes.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Cuestiona la viabilidad de miles de modelos PHEV, que se han vendido como solución «a mitad de camino»: suficientemente eléctricos para beneficiarse de exenciones fiscales, etiquetas CERO y ayudas, pero con motor de combustión para viajar sin ansiedad de autonomía.
#4 ingenieril
Interesante. Mientras los fabricantes europeos retrasan la entrada del electrico, la normativa anticontaminacion desemboca en 2027-2028 en un “electrico o nada” porque los niveles de emision son utópicos.
¿Que estallará primero?
DORO.C #3 DORO.C
Es una noticia excelente. Por fin se usarán los PHEV como toca. Para nada se cuestiona la viabilidad de miles de modelos PHEV, se cuestiona su mal uso en ciudades.
javibaz #6 javibaz
#3 No, no es una buena idea que un continente ponga unas leyes anticontaminación y los otros cuatro no. O lo hacemos todos o no vale para nada.
nopolar #7 nopolar
Muchos coches se habían diseñado exclusivamente para trampear el tema de las emisiones con una parte eléctrica testimonial. Muchos conductores habían decidido pagar un sobrecoste para comprarse una pegatina CERO pero sin intención alguna de enchufar el coche nunca. Luego está lo de los microhíbridos... hay hasta deportivos con pegatina ECO.
A ver si esta norma acaba con este sinsentido y este cachondeo.
#5 Restrepo77
La recogida de cable de la normativa EURO es tan épica, que van a meter como parámetro el nivel de partículas que se generan en los discos de freno, sabiendo que los eléctricos puros pesan 2 toneladas y esas partículas son más del doble de vehículos térmicos de similar gama.

A este paso, cuando hayan más eléctricos que térmicos, penalizaran a los eléctricos y beneficiarán a los térmicos colocándolos en una categoría de históricos o cualquier otra mierda.

Lo que realmente quieren es que no tengamos coches, y pasemos por el aro del car sharing y la movilidad sea manejada por cuatro grandes empresas que estarán untándoles. Pillo gorro de plata pero es lo que parece cuando rascas un poco en lo que está pasando.
jmdesbarrando #2 jmdesbarrando
Mas burocracia para acabar con el desarrollo y la prosperidad en tiempos en los que India y China contaminan todo lo posible para desarrollarse y prosperar, Europa tiene la ruina que se merece...
