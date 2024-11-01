Euro 6e-bis, la norma que cambia las reglas del juego de emisiones en Europa

En enero de 2025 la Euro 6e-bis entró silenciosamente en vigor en Europa, trayendo consigo una transformación radical en cómo se miden y declaran las emisiones de CO2 de los vehículos, especialmente de los híbridos enchufables (PHEV). Ahora a principios de 2026 todos los coches han de regirse por ella. Puede parecer otro ajuste burocrático más de Bruselas, pero en realidad es un punto de inflexión que puede desmontar años de estrategia comercial de los fabricantes.