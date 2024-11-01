Euro 6e-bis, la norma que cambia las reglas del juego de emisiones en Europa

En enero de 2025 la Euro 6e-bis entró silenciosamente en vigor en Europa, trayendo consigo una transformación radical en cómo se miden y declaran las emisiones de CO2 de los vehículos, especialmente de los híbridos enchufables (PHEV). Ahora a principios de 2026 todos los coches han de regirse por ella. Puede parecer otro ajuste burocrático más de Bruselas, pero en realidad es un punto de inflexión que puede desmontar años de estrategia comercial de los fabricantes.
¿Que estallará primero?
A ver si esta norma acaba con este sinsentido y este cachondeo.
A este paso, cuando hayan más eléctricos que térmicos, penalizaran a los eléctricos y beneficiarán a los térmicos colocándolos en una categoría de históricos o cualquier otra mierda.
Lo que realmente quieren es que no tengamos coches, y pasemos por el aro del car sharing y la movilidad sea manejada por cuatro grandes empresas que estarán untándoles. Pillo gorro de plata pero es lo que parece cuando rascas un poco en lo que está pasando.