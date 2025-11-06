edición general
6 meneos
54 clics

¿Qué estudios facilitan ganar más de 40.000 euros a los cuatro años de graduarse?

Medicina, Ingeniería Informática y Enfermería son las carreras con mayor tasa de empleo y mejor sueldo. La brecha de género persiste: ellos ganan 2.285 euros más y tienen diez puntos porcentuales más de contratos indefinidos. A los cuatro años de terminar la carrera, el 76% de los universitarios está afiliado a la Seguridad Social, un 72,4% tiene un contrato indefinido y una base media de cotización salarial de 30.976 euros, lo que indica que sus retribuciones anuales rondan esa cifra. Pero hay diferencias muy notables según lo estudiado.

| etiquetas: que estudios , facilitan , ganar mas , cuatro años , despues , graduarse
5 1 1 K 47 actualidad
19 comentarios
5 1 1 K 47 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Medicina, Ingeniería Informática y Enfermería.

Te tienes que reír.
2 K 30
#5 Dav3n *
#1 Te ríes aún más cuando sabes que 40K al año, en España a día de hoy, viene a equivaler a un concejal de Cuenca de los de antaño, te das cuen? xD

Imagina estudiar medicina para cobrar eso y luego ir a alquilar piso por una capital medio demandada xD
1 K 21
#7 Cuchifrito
#5 Pues te reirás más si eres del ocheintaypico por ciento de gente que cobra menos.
0 K 11
#11 Dav3n
#7 Del 81, si. Y claro, con la inflación las risas son un no parar...

Estamos bien requetejodidos...
0 K 11
Glidingdemon #12 Glidingdemon
#5 lo del concejal de cuenca lo dices por el chiste?
0 K 8
#19 Dav3n
#12 Creía que era obvio al rematarlo con una coletilla de Chiquito... Si... Justamente xD

No tengo nada contra los de Cuenca, ni contra nadie de la geografía espanyola.

Bueno, salvo para con los murcianos xD
0 K 11
Torrezzno #3 Torrezzno
Nada nuevo bajo el sol
1 K 27
#6 concentrado
Tertuliano
0 K 20
karlos_ #4 karlos_
En España? Pocos

Fuera muchos
1 K 19
#9 Khanbaliq
Grado en Nuevas Generaciones del PP o Juventudes Socialistas.
1 K 17
#8 Abril_2025
¿Enfermería 40k a los cuatro años de graduarse? Suena raro, poco probable.

Igual en Cataluña sí.
1 K 16
#14 Restrepo77
#8 Según comunidades, en la Comunidad Valenciana ni con Grado 4 de Carrera Profesional (16 años trabajados + méritos) llegas a esa cantidad salvo matándose a hacer guardias, festivos y noches como si no hubiese un mañana.
1 K 9
camvalf #16 camvalf *
#8 No conozco ninguna enfermera que gane 40.000€ nada mas terminar de estudiar, ni en Cataluña ni en Burgos, hombre si no tiene vida entre guardias y privada a lo mejor.
#14 no te había leído.
0 K 12
#18 Seat127
#8 Cuando ya se ha quemado de las condiciones de trabajo de la pública o el suelo mínimo trabajando en la privada y ha emigrado a UK o Alemania :roll:
0 K 8
powernergia #10 powernergia
Fontanería, electricidad, carpintería metal...
0 K 11
Anomalocaris #13 Anomalocaris *
Community manager de perros
1 K 9
camvalf #17 camvalf
#13 ¿Y lo guapa y elegante que es? Eso vale mucho.
0 K 12
#15 VFR
Ninguno, lo que los facilitan es el trabajar
0 K 7
#2 Quillotro
Acertante de bonoloto. O mejor de euromillón.
0 K 6

menéame