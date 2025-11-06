¿Qué estudios facilitan ganar más de 40.000 euros a los cuatro años de graduarse?

Medicina, Ingeniería Informática y Enfermería son las carreras con mayor tasa de empleo y mejor sueldo. La brecha de género persiste: ellos ganan 2.285 euros más y tienen diez puntos porcentuales más de contratos indefinidos. A los cuatro años de terminar la carrera, el 76% de los universitarios está afiliado a la Seguridad Social, un 72,4% tiene un contrato indefinido y una base media de cotización salarial de 30.976 euros, lo que indica que sus retribuciones anuales rondan esa cifra. Pero hay diferencias muy notables según lo estudiado.