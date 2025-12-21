edición general
Un estudio vincula las urgencias neurológicas con la contaminación: «El ozono hace que lleguen neurotoxinas al cerebro»

La investigación analizó más de 15.000 hospitalizaciones urgentes por demencia, párkinson, alzhéimer y esclerosis múltiple en diez de las provincias más pobladas de España entre los años 2013 y 2018. El análisis estableció un vínculo entre estos ingresos hospitalarios y las concentraciones medias diarias de partículas en suspensión PM10 y PM2,5, dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico (O3), así como las temperaturas máximas y mínimas diarias en olas de calor y frío, respectivamente.

| etiquetas: urgencias neurológicas , contaminación , ozono , neurotoxinas
juliusK #1 juliusK
Ahora se entiende todo...

Las celebridades que confían en el ozono share.google/PFdvKsadaVpYDKzng

...tienen el cerebro petao de neurotoxinas.
