Un estudio de la Universidad de Oviedo alerta del alto sedentarismo en adolescentes con anorexia nerviosa

La muestra analizada ha incluido a 658 personas diagnosticadas con anorexia, 651 mujeres y 7 hombres, en un rango de edad entre 12 a 65 años, de quienes se han examinado variables claves como el tiempo diario de sedentarismo, la actividad física ligera, la moderada, la vigorosa y la moderada-vigorosa, así como el número total de pasos. Este estudio abre nuevas vías para el desarrollo de estrategias de tratamiento más «innovadoras» que rechazan los enfoques «conservadores» de restricción de movimiento, lo que permite a los pacientes retomar.