Estudio subacuático revela las fuentes de agua de los acueductos romanos

Para entender la sofisticación del sistema hidráulico romano, es esencial mirar más allá de la ciudad misma. Los principales acueductos recibían el agua de la cuenca del río Aniene, ubicada en las montañas de los Apeninos. Esta región montañosa es famosa por sus manantiales y ríos subterráneos, que han sido aprovechados desde la antigüedad...El proyecto Acque Imperatorum comenzó como una aventura de buceo, pero con el tiempo se transformó en una investigación interdisciplinaria.