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Un estudio revela que el algoritmo de TikTok favoreció el contenido republicano en las elecciones estadounidenses de 2024 (ENG)

Un estudio revela que el algoritmo de TikTok favoreció el contenido republicano en las elecciones estadounidenses de 2024 (ENG)

Un estudio publicado el miércoles en la revista Nature revela que el algoritmo de TikTok priorizó sistemáticamente el contenido a favor del Partido Republicano en tres estados en el período previo a las elecciones estadounidenses de 2024. Los investigadores crearon cientos de cuentas ficticias y las condicionaron para que imitaran el comportamiento de usuarios reales mediante la visualización de una serie de vídeos alineados con los partidos Demócrata o Republicano de Estados Unidos. Posteriormente, rastrearon los vídeos que TikTok recomendaba

| etiquetas: elecciones , tik tok , algoritmo , partido republicano , mejor democracia
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4 comentarios
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Acaba de caérseme el monóculo de la sorpresa!

Na… es mentira, estaba clarísimo, como en Twitter gracias a la compra de Musk
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Guanarteme #4 Guanarteme
- ¡Joder, no para de aparecerme mierda facha en youtube! Que si rollos de la Hispanidad, que si la Edad Media molaba porque era toda hardcore con tíos súper duros pero Roma más, que si a las tías nada más que les gustan los garrulos con musculitos como el que está hablando, qué guay y extraordinaria era la España de los sesenta con las mujeres en casa....

- Tú sabrás lo que te pone el algoritmo....

- No, mi niño, no, el algoritmo está para meterte propaganda facha en función de tus preferencias ¿Que te gusta la historia? Pues AcademiaPlay, no David Cot.... ¿Qué te gusta la psicología? Pues a un capullo hablándote de "resilencia".... Y así con todo
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emmett_brown #1 emmett_brown
Cuando tu rival quiere que elijas de delegado al tonto de la clase.
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#2 Tronchador.
Momento Waldo
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menéame