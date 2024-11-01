Un estudio revela que el algoritmo de TikTok favoreció el contenido republicano en las elecciones estadounidenses de 2024 (ENG)

Un estudio publicado el miércoles en la revista Nature revela que el algoritmo de TikTok priorizó sistemáticamente el contenido a favor del Partido Republicano en tres estados en el período previo a las elecciones estadounidenses de 2024. Los investigadores crearon cientos de cuentas ficticias y las condicionaron para que imitaran el comportamiento de usuarios reales mediante la visualización de una serie de vídeos alineados con los partidos Demócrata o Republicano de Estados Unidos. Posteriormente, rastrearon los vídeos que TikTok recomendaba
| etiquetas: elecciones , tik tok , algoritmo , partido republicano , mejor democracia
Na… es mentira, estaba clarísimo, como en Twitter gracias a la compra de Musk
- Tú sabrás lo que te pone el algoritmo....
- No, mi niño, no, el algoritmo está para meterte propaganda facha en función de tus preferencias ¿Que te gusta la historia? Pues AcademiaPlay, no David Cot.... ¿Qué te gusta la psicología? Pues a un capullo hablándote de "resilencia".... Y así con todo