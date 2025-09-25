Un estudio relaciona el uso de pantallas con que los ciclos menstruales hayan dejado de sincronizarse con la luna

Los expertos reconocen "un nivel de evidencia modesto" en esta publicación pero señalan las puertas a otras investigaciones que abre. Los ciclos menstruales de las mujeres muestran una correlación significativa con los de la Luna, pero el uso generalizado, desde 2010, de los diodos emisores de luz (LED) y teléfonos inteligentes ha hecho que ese acoplamiento disminuya, aunque se mantiene fuerte principalmente en enero.