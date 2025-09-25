edición general
Un estudio relaciona el uso de pantallas con que los ciclos menstruales hayan dejado de sincronizarse con la luna

Los expertos reconocen "un nivel de evidencia modesto" en esta publicación pero señalan las puertas a otras investigaciones que abre. Los ciclos menstruales de las mujeres muestran una correlación significativa con los de la Luna, pero el uso generalizado, desde 2010, de los diodos emisores de luz (LED) y teléfonos inteligentes ha hecho que ese acoplamiento disminuya, aunque se mantiene fuerte principalmente en enero.

cocolisto #2 cocolisto
Con un salvapantallas con la luna en sus fases,arreglao.
Uda #4 Uda
#3 una estadistica no es un estudio científico. Hasta ahora no se ha validado nada y casi todo lo que se asocia con la luna viene de ideas espirituales o místicas que han pasado por generaciones que no se las han cuestionado. Ni la poda ni las reglas ni los partos en lunas determinadas tienen validez científica. La única relación estudiada, comprobada y validada es la de las mareas y la luna.
Uda #1 Uda
La relación entre los ciclos menstruales y la luna es una magufada....
#3 lectorcritico
#1 Recuerdo una estadistica que relacionan robos con la luna. HAcia decadas se encontró una relación con mas robos en luna llena. Luego uno mas reciente no encontró correlación.
Pienso que los dos estudios pueden estar certeros. Hace decadas, la iluminacion no era tan buena y se podia actuar de noche mejor con luna llena. Hoy en dia con mejor iluminación son menos los sitios en los que la iluminación ayude.


En ciudades es mas dificil ver la luna, por los edificios y porque la iluminacion…   » ver todo el comentario
Uda #6 Uda
#5 Es una hipótesis
