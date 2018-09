Estudio de la IU halla que las políticas de género hacen que las mujeres estén menos interesadas en la tecnología (ENG)

Un estudio de la Indiana University ha encontrado que las políticas de género aumentan el rechazo de las mujeres a las carreras tecnológicas. El estudio de Evava Petri, "Addressing Unintended Consequences of Gender Diversity Interventions on Women’s Sense of Belonging in STEM", se realizó sobre una muestra de 585 participantes y encontró que la visualización de campañas de género destinadas a universitarias disminuía el interés de las mujeres por las carreras tecnológicas.