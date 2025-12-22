edición general
Un estudio italiano halla trazas de peste porcina en embutidos importados de modo ilegal, aunque asegura que ese virus no tiene capacidad de infectar

Científicos del Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM) han presentado un estudio, a partir de muestras recogidas en Italia entre 2023 y 2024, en el que se constata que un tercio de los productos cárnicos analizados, todos ellos derivados del cerdo e importados de manera ilegal en el país, resultaron positivos a las pruebas del virus de la peste porcina africana (PPA), aunque el patógeno se encontró, en todos los casos, inactivo, es decir en estado no contagioso.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
...por ahora :roll: :tinfoil:
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Vete a saber cuanto tiempo lleva el embutido con el virus de la peste porcina y sin decir nada, igual que ahora cuanta carne de cerdo y derivados en venta que lo tengan aunque no afecte a la salud, de los políticos no hay que fiarse nada y de los periodistas menos.
carakola #2 carakola
#1 Hay tiempo de comer.
