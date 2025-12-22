Un estudio italiano halla trazas de peste porcina en embutidos importados de modo ilegal, aunque asegura que ese virus no tiene capacidad de infectar

Científicos del Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM) han presentado un estudio, a partir de muestras recogidas en Italia entre 2023 y 2024, en el que se constata que un tercio de los productos cárnicos analizados, todos ellos derivados del cerdo e importados de manera ilegal en el país, resultaron positivos a las pruebas del virus de la peste porcina africana (PPA), aunque el patógeno se encontró, en todos los casos, inactivo, es decir en estado no contagioso.