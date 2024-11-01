Un estudio con imágenes de satélite alerta de que la marisma de Doñana podría desaparecer en seis décadas

La marisma de Doñana podría desaparecer en unas seis décadas si continúa la tendencia actual, según un estudio de la Universidad de Sevilla basado en imágenes satelitales y aprendizaje automático. El análisis de datos de 2005 a 2024 revela una pérdida del 15% de superficie húmeda, especialmente acelerada desde 2010 por el aumento de temperaturas, la disminución de lluvias y la extracción ilegal de agua. El estudio propone cerrar pozos ilegales, mejorar la gestión hídrica, restaurar zonas degradadas y adaptar la planificación al cambio climático