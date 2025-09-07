Un estudio confirma que el mal funcionamiento del transporte público provoca un aumento del uso del coche en València

La precariedad del transporte público en el área metropolitana de València y el mal funcionamiento de los trenes de Cercanías provocan un aumento del uso del coche privado en la ciudad. Lo confirma un estudio de la Universitat Politècnica de València, que concluye que el 15 por ciento de su alumnado depende del vehículo privado para llegar al Campus de Vera. Hay más de 4.200 alumnos que viven a más de 60 minutos en transporte público, lo que les empuja a depender del coche, según el informe.