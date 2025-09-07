edición general
Un estudio confirma que el mal funcionamiento del transporte público provoca un aumento del uso del coche en València

La precariedad del transporte público en el área metropolitana de València y el mal funcionamiento de los trenes de Cercanías provocan un aumento del uso del coche privado en la ciudad. Lo confirma un estudio de la Universitat Politècnica de València, que concluye que el 15 por ciento de su alumnado depende del vehículo privado para llegar al Campus de Vera. Hay más de 4.200 alumnos que viven a más de 60 minutos en transporte público, lo que les empuja a depender del coche, según el informe.

#3 Suleiman
No me jodas.. quien podría adivinarlo!
Kantinero #4 Kantinero
En Valencia lo que funciona mal son los valencianos
LinternaGorri #7 LinternaGorri
#4 será su cerebro
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
valandildeandunie #10 valandildeandunie
Un apunte, realmente València tiene dos redes de Cercanías, la propia de Renfe y la de Metrovalencia. Que aunque el nombre diga lo contrario realmente incluso a nivel interno es tratada como una red de cercanías.

Y es bastante más mierda y peor administrada que la de Renfe.
#2 kreator
La UPV es ETA.
LinternaGorri #6 LinternaGorri
cuánto han pagado por ese estudio? En serio alguien albergaba dudas?
Jaime131 #8 Jaime131
Nunca podremos estar suficientemente agradecidos a estos estudios. La cantidad de cosas que se nos habrían pasado por alto.
ChatGPT #5 ChatGPT
Y dónde no?
ixo #9 ixo
Yo tambien quiero aportar algo a ese estudio, de gratis. La falta de transporte público provoca un aumento del uso del coche, en cualquier lugar, no solo en Valencia. De nada. :troll:
