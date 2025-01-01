edición general
Un estudio avisa de la escalada de agresividad en redes: una de cada cuatro respuestas a Sánchez son descalificaciones

Un estudio liderado por la investigadora de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València (UPV) María Luisa Carrió-Pastor advierte de la "escalada de agresividad" en redes y constata que una de cada cuatro respuestas que reciben las publicaciones en X del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contiene lenguaje o imágenes agresivas.

Pertinax #5 Pertinax
Obviamente, Menéame no consta entre las redes estudiadas.
3 K 52
gale #2 gale
Los fachas están muy crecidos ahora. Pero en democracia todo es oscilante. La ley del péndulo.
4 K 35
ErgunLumalii #6 ErgunLumalii *
#2 vamos, que si en este país no apoyas al presidente que tiene a sus 5 más próximos investigados judicialmente, además de ser el más mentiroso desde Felipe II, es que eres un facha

xD xD xD xD

Sí, soy un facha xD
3 K 38
SMaSeR #9 SMaSeR
#6 Julio 2025, ni lo jures. Los fachas durais 2 dias. Solo os aguantan en vuesta casa, incels. Cuando vuestros padres no esten ya sabeis lo que toca..... soga.
3 K 15
Pacman #25 Pacman
#9 señor septiembre 2021
Aparrte3de descalificar y definir a la gente por su fecha de registro, sabes hacer algo?

Ya
Lo suponía
0 K 13
SMaSeR #26 SMaSeR
#25 Si, pelármela fuerte.
0 K 7
gale #10 gale
#6 Usted sabrá si es un facha o no.
0 K 10
ErgunLumalii #20 ErgunLumalii
#10 es indiferente.

Ese insulto no es más que un recurso de la izquierda para descalificar a los que no tragan con sus estupideces
0 K 6
sotillo #13 sotillo
#6 No pasa nada, pero coño que vivir cabreado es malo para el hígado y por consiguiente para la seguridad social
0 K 11
ErgunLumalii #19 ErgunLumalii *
#13 para cabreados los de la pancarta cada vez que pierden el poder
0 K 6
#23 lectordigital *
#6 Eso quiere decir que si apoyas las mentiras y corrupcion de Sánchez entonces no eres facha sino gilipollas.
0 K 9
ErgunLumalii #24 ErgunLumalii
#23 más que gilipollas son niños malcriados por el estado que están dispuestos a insultar a quien haga falta para no perder privilegios
0 K 6
sotillo #12 sotillo
#2 No, crecidos también pero sobre todo desesperados, tienen un cabreo monumental por su triste vida, están desesperados por que para ellos todo va mal y lo que ven en la gente es lo contrario y esto les hunde, se les llevan los demonios y no quieren darse cuenta que ellos también están disfrutando de los beneficios que da Sánchez en el gobierno
0 K 11
gale #16 gale
#12 Alguno está desesperado desde el primer día, pero las legislaturas duran 4 años y hay que asumirlo con tranquilidad. Que todo llega, y luego todo se acaba.
0 K 10
nemeame #3 nemeame
Putos fachas agresivos que descalifican a nuestro amado líder. No como la izquierda, que cuando habla de la derecha es todo amor y comprensión
5 K 35
#11 Ominous *
#3 Como por ejemplo llamar asesina a Ayuso es la auténtica salud. Nada exagerado.
0 K 10
sotillo #14 sotillo
#11 Mientras no pase de 7291 veces está justificado
1 K 21
#1 bartolin
Quiere decir uno de cada cuatro rebuznos.....
1 K 22
anonimo115 #7 anonimo115
Hay una campaña de odio desde los mass mierda similar a la que hicieron contra podemos. Y semejante mierda cala en la población
1 K 20
sotillo #15 sotillo
#7 Y contra Zapatero y contra todo
0 K 11
#18 moxid
Fanchas contra fantoches
0 K 19
#8 EISev
Si hubiera habido micrófonos en cada casa en los 80 cuando hablaban Adolfo o Felipe también una buena parte de los comentarios habría sido "qué hijo de puta" o "vaya cabronazo el follabonsais"
0 K 12
Asimismov #4 Asimismov *
El problema es que cuando el péndulo llega a un cierto punto, no lo suelan hasta 40 o 60 años después.
0 K 12
ur_quan_master #27 ur_quan_master *
Comed Perro, fachillas!!!
La culpa es de Feijóo, que no quiere gobernar porque no sabe hablar con las personas sin insultar!
Y Abascal echando la siesta !!!
xD xD xD xD
0 K 12
meneantepromedio #17 meneantepromedio
Hay mas chances de que un cerdo recite poesía a que uno de izquierdas haga autocritica.
0 K 10
SMaSeR #21 SMaSeR
#17 *Autocrítica. Es esdrújula.
0 K 7
#29 xenxo
#17 Justamente la izquierda está más dividida que la derecha por hacer la autocrítica que jamás hará la derecha. Aun así, el PSOE no es de izquierdas, pero es un mal menor comparado con todo lo que hay a su derecha. Que cortos son algunos con lo que nos hizo la derecha, cono vendió el pais, los recortes, los prestamos y los despidos que hubo, que les dió a las empresas casi carta blanca para el despido... No me jodas
1 K 17
#28 endy
Tanto "cambio de opinión" genera pasiones
0 K 8
ErgunLumalii #22 ErgunLumalii
que tontería xD xD xD
0 K 6

