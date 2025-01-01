Un estudio avisa de la escalada de agresividad en redes: una de cada cuatro respuestas a Sánchez son descalificaciones

Un estudio liderado por la investigadora de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València (UPV) María Luisa Carrió-Pastor advierte de la "escalada de agresividad" en redes y constata que una de cada cuatro respuestas que reciben las publicaciones en X del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contiene lenguaje o imágenes agresivas.
Sí, soy un facha
Aparrte3de descalificar y definir a la gente por su fecha de registro, sabes hacer algo?
Ya
Lo suponía
Ese insulto no es más que un recurso de la izquierda para descalificar a los que no tragan con sus estupideces
La culpa es de Feijóo, que no quiere gobernar porque no sabe hablar con las personas sin insultar!
Y Abascal echando la siesta !!!