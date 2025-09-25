edición general
8 meneos
163 clics
Estudio anual OCU de precios en supermercados. Las cadenas más baratas y las tiendas con mejores precios, el coste de la Cesta OCU y los ahorros posibles

Estudio anual OCU de precios en supermercados. Las cadenas más baratas y las tiendas con mejores precios, el coste de la Cesta OCU y los ahorros posibles

Nuestra cesta de alimentos frescos, con una alarmante subida del 8% en un año, es la principal responsable de que la Cesta OCU se haya encarecido un 3% desde el anterior estudio de precios en supermercados en 2024. Las subidas se acumulan sobre las de años anteriores, poniendo cada vez más difícil a los consumidores seguir una dieta saludable. Según donde llenen su cesta, los compradores pueden ahorrar 1.132 euros al año por término medio. OCU localiza los supermercados más baratos de cada ciudad para ayudarte a elegir.

| etiquetas: ocu , estudio anual , supermercados , cadenas , baratas , precios , cesta
6 2 0 K 98 actualidad
4 comentarios
6 2 0 K 98 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
"Nuestra cesta de alimentos frescos, con una alarmante subida del 8% en un año"

Cuando te dicen que la inflación se ha controlado y está en el 2.5% no te matizan que el principal gasto de cualquier persona y familia es en comida y vivienda. Ambas cosas se han encarecido brutalmente. Los alimentos un 34% mas caros que hace 5 años [1]. La vivienda es aún peor.

En los últimos 5 años el sueldo medio y mediano no llega ni al 18% de subida por lo que hemos perdido mucha capacidad adquisitiva

No es de extrañar que la gente recurra a los ultra procesados para llenar la nevera.


[1] efe.com/economia/2025-09-25/alimentos-espana-34-mas-caros-finales-2019
2 K 51
jonolulu #3 jonolulu
Los estudios de OCU tienen la fiablidad de un reloj parado
1 K 31
flyingclown #4 flyingclown
La OCU haciedo propaganda
1 K 24

menéame