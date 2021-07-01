edición general
6 meneos
4 clics
Estudiantes de Latinoamérica y China impulsan innovadores proyectos para la superación de la pobreza

Estudiantes de Latinoamérica y China impulsan innovadores proyectos para la superación de la pobreza

Estudiantes universitarios latinoamericanos y chinos se reunieron esta semana en Chile en una competencia de proyectos innovadores para enfrentar el desafío de la pobreza multidimensional en esta región. El objetivo es que los habitantes de Punitaqui sepan utilizar y sostener este sistema en el tiempo, sin depender de la ayuda de personas ajenas a la comunidad para su funcionamiento. Es una invitación a conocer la Universidad de Tsinghua, en Beijing, con el objetivo de aprender más sobre la experiencia china en la erradicación de la pobreza y o

| etiquetas: colaboración china-latinoamerica , erradicación de la pobreza
5 1 0 K 93 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 93 actualidad
#1 tierramar *
Este es el camino: la colaboración para que todos los países se desarrollen. China tiene experiencia en erradicar la pobreza extrema: spanish.chinatoday.com.cn/2018/tt/202107/t20210701_800251605.html
En cambio, los europeos nos estamos empobreciendo a pasos agigantados
3 K 68
Top_Banana #2 Top_Banana *
#0 #1 Revisa el link, me da 403.

He podido entrar desde este: spanish.xinhuanet.com/20250823/3eb92feb45c1473dbe79c29535416784/c.html
1 K 36
keizal #3 keizal
#2 Desde el enlace del envío lo pude leer pero sin formato ni fotografías.
1 K 36

menéame