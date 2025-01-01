Una estudiante de bachillerato gana la batalla por tener un versículo bíblico y un mensaje religioso en su plaza de aparcamiento (Eng)

"Esperamos que el distrito escolar recapacite... y... se dé cuenta de que lo que hace está mal", dijo Russell. "De lo contrario, tendremos que demandarlos ante un tribunal federal". First Liberty ya ha enviado una carta de demanda explicando los parámetros legales y presionando a los funcionarios de Grand Island High School para que permitan la expresión religiosa privada en relación con la plaza de aparcamiento de Steffans.
Lo de la demanda tiene pinta de espectáculo público a más gloria de los ultrarreligiosos.
Fíjate en la cantidad de plazas de aparcamiento del instituto Mankato West, donde daba clase Tim Walz antes de entrar en política, por poner un ejemplo.