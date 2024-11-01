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Estudian el cerebro y crean el mayor mapa que se ha construido hasta la fecha de este órgano

Para llevarlo a cabo han analizado y normalizado los datos de más de 30 millones de células de cerca de 200 artículos para hacerlos accesibles a la comunidad científica.

| etiquetas: neurociencia , cerebro , mapa
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