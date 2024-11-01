Estrecho de Ormuz: el peligro de las minas marinas

Hasta nuevo aviso, el Golfo Pérsico y la región circundante siguen siendo una zona de peligro para los buques mercantes, aunque Irán permita el paso durante el alto el fuego. Entre los factores de riesgo no solo se cuenta un posible bombardeo por parte de las partes beligerantes, sino también los peligros que podrían acechar bajo el agua. A principios de abril, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que el Gobierno de Teherán había ordenado minar el estrecho.