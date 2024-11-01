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Si el estrecho de Ormuz es conflictivo, imagina el de Gibraltar: España ha encontrado frente a Cádiz 134 naufragios

Si el estrecho de Ormuz es conflictivo, imagina el de Gibraltar: España ha encontrado frente a Cádiz 134 naufragios

Gibraltar ha sido durante milenios un punto donde todo se intensifica. A veces, los lugares más transitados esconden historias que solo salen a la luz siglos después. Durante décadas, pescadores del sur de España comentaban que sus redes se enganchaban en el fondo en puntos muy concretos, como si hubiera obstáculos invisibles bajo el agua. No fue hasta mucho más tarde, con el uso de sonar y estudios sistemáticos, cuando se empezó a entender que aquello no eran simples rocas, sino restos de un pasado mucho más intenso de lo que parecía.

| etiquetas: estrecho , gibraltar , frente , cádiz , 134 , naufragios
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3 comentarios
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#2 tropezon *
Y resulta que, al ser Ceuta española, tienes que pasar por aguas territoriales españolas para cruzarlo.

Esa es la importante razón de ser de Ceuta, para los que dicen que se de (devolver es erróneo, ya que nunca perteneció) a Marruecos
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#3 srskiner
#2 deberíamos estar inviertiendo en drones, no deja de ser I+D y trump se queja siempre de que no gastamos en defensa
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#1 mam23
134 me parecen pocos para todas las culturas que han pasado por ahí.
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menéame