Si el estrecho de Ormuz es conflictivo, imagina el de Gibraltar: España ha encontrado frente a Cádiz 134 naufragios

Gibraltar ha sido durante milenios un punto donde todo se intensifica. A veces, los lugares más transitados esconden historias que solo salen a la luz siglos después. Durante décadas, pescadores del sur de España comentaban que sus redes se enganchaban en el fondo en puntos muy concretos, como si hubiera obstáculos invisibles bajo el agua. No fue hasta mucho más tarde, con el uso de sonar y estudios sistemáticos, cuando se empezó a entender que aquello no eran simples rocas, sino restos de un pasado mucho más intenso de lo que parecía.