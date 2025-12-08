edición general
La estrategia Trump-Miller choca en inmigración e innovación [ENG]

El documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump parece estar fuertemente influenciado por Stephen Miller y asume que Estados Unidos puede obtener los beneficios de la inmigración sin admitir inmigrantes. El documento, publicado el 5 de diciembre, critica la inmigración pero valora la innovación y el crecimiento económico, a los que contribuyen los inmigrantes, y elogia el mérito, pero se opone a que las empresas contraten inmigrantes aunque sean los más cualificados para un puesto.

#1 Grahml
Todo aquello en donde se mente a estos dos trogloditas, será un ataque directo a la innovación y a cualquier tipo de desarrollo.
themarquesito #3 themarquesito
#1 El Goebbels calvo es uno de los individuos más peligrosos que hay a día de hoy
Dragstat #2 Dragstat
Tiene que elegir entre papá o mamá, o satisfacer a la avaricia o la xenofobia. Difícil elección.
