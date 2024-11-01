edición general
7 meneos
27 clics
Estratega conservador: se están produciendo 'Juegos del Hambre MAGA' mientras la salud de Trump decae (Eng)

Estratega conservador: se están produciendo 'Juegos del Hambre MAGA' mientras la salud de Trump decae (Eng)

El consultor político conservador Rick Wilson dice que unos "Juegos del Hambre MAGA" se están desarrollando en Washington a medida que el presidente Donald Trump, de 79 años, muestra su edad. Wilson dijo que "rumores del Trumpverso" indican que el vicepresidente JD Vance se está "moviendo rápido" en este barajado de poder entre bastidores, posicionándose para hacerse cargo del movimiento MAGA más temprano que tarde, según Substack de Wilson. "Lento o rápido, se dirige hacia abajo", dijo Wilson de Trump. "El círculo que sabe lo que pasa”

| etiquetas: rick wilson , estratega , maga , trump , salud , juegos del hambre
6 1 0 K 83 actualidad
5 comentarios
6 1 0 K 83 actualidad
#1 Eukherio
No sé yo hasta qué punto se les puede atragantar lo de intentar controlar un movimiento tan loco como el MAGA. Creo que les sale rentable dejar que se deshaga e intentar sacar otra cosa de ahí.
2 K 24
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Si Trump casca todo se les va a la mierda.
0 K 20
victorjba #4 victorjba
Más que "Juegos del Hambre" yo iría por "Juego de Tronos". No tienen espadas pero si armas automáticas, la boda roja puede parecer un picnic xD
0 K 16
#3 davidvsgoliat
Dios lo quiera.
0 K 12
joffer #5 joffer
Esto me recuerda a lo enfermo que estaba Putín hace un par de años.
0 K 11

menéame