"Estoy secuestrado”: la desesperada nota en una servilleta que permitió rescatar al hombre retenido en un domicilio de Puente de Vallecas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de tener secuestrado a otro en una vivienda del distrito madrileño de Puente de Vallecas. La víctima pudo ser rescatada gracias a unos mensajes de auxilio que escribió en servilletas y arrojó por la ventana. El hombre había aceptado la invitación del arrestado para hospedarse en su domicilio de forma temporal hasta encontrar un lugar donde vivir. Tras meses de convivencia sin incidentes, la situación cambió cuando el supuesto secuestrador se enteró de que iba a recibir una suma de dinero...