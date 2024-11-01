edición general
"Estoy secuestrado”: la desesperada nota en una servilleta que permitió rescatar al hombre retenido en un domicilio de Puente de Vallecas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de tener secuestrado a otro en una vivienda del distrito madrileño de Puente de Vallecas. La víctima pudo ser rescatada gracias a unos mensajes de auxilio que escribió en servilletas y arrojó por la ventana. El hombre había aceptado la invitación del arrestado para hospedarse en su domicilio de forma temporal hasta encontrar un lugar donde vivir. Tras meses de convivencia sin incidentes, la situación cambió cuando el supuesto secuestrador se enteró de que iba a recibir una suma de dinero...

3 comentarios
#1 Pixmac
#0 La etiqueta de "testaferro" viene por el origen del dinero. No lo pone ahí pero el dinero que iba a recibir era por haber firmado para ser testaferro.
ansiet #2 ansiet
Cuidao con las servilletas el juego que dan para secuestrados, victimas de violencia de genero etc etc, ¿para cuando el día de la servilleta salvavidas?.
#3 DenisseJoel *
#2 Supongo que si los medios lo publican es para evitar justamente que se sigan usando servilletas para salvar vidas.
