"Estoy presionando a la UE para que levante la prohibición de los motores de combustión". El canciller alemán pone la zancadilla a la electrificación de Europa

Friedrich Merz, actual canciller de Alemania, se ha mostrado en reiteradas ocasiones en contra de los planes de la Unión Europea para prohibir la venta de automóviles nuevos con motor de combustión interna en el mercado común a partir de 2035. A pesar de que marcas como Audi o Volkswagen apoyan los plazos de Bruselas, señalando que los BEV (Battery Electric Vehicles) no tienen alternativa a largo plazo, el político conservador no da su brazo a torcer.