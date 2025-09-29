edición general
"Estoy presionando a la UE para que levante la prohibición de los motores de combustión". El canciller alemán pone la zancadilla a la electrificación de Europa

Friedrich Merz, actual canciller de Alemania, se ha mostrado en reiteradas ocasiones en contra de los planes de la Unión Europea para prohibir la venta de automóviles nuevos con motor de combustión interna en el mercado común a partir de 2035. A pesar de que marcas como Audi o Volkswagen apoyan los plazos de Bruselas, señalando que los BEV (Battery Electric Vehicles) no tienen alternativa a largo plazo, el político conservador no da su brazo a torcer.

#3 doppel
Habría que decirle que los chinos producen mejores coches y más baratos. Compremos coches chinos
#6 minossabe
#3 ¿Y cómo van a competir con, por ejemplo, un MG ZS de 4,3 metros por 14000€?
#11 j3j3j3j3
#6 a 14k donde se queda su margen de beneficios de tropecientos porciento ??
#7 asola33
#3 España produce coches alemanes y franceses.
#1 Feindesland
Normal. Otr cosa sería de putos subnormales, y más para el canciller alemán.
#10 DORO.C
#1 Al nivel de cerrar centrales nucleares en un país con semejante industria.
#2 candonga1
Bressol de vida,
camins de somnis,
pont de cultures
(ai, qui ho diria...!)
ha estat el mar.

Mireu-lo fet una claveguera.
Mireu-lo anar i venir sense parar.

Sembla mentida
que en el seu ventre
es fes la vida.
Ai, qui ho diria
sense rubor!

Mireu-lo fet una claveguera,
ferit de mort.

De la manera
que el desvalisen
i l'enverinen,
ai, qui ho diria,
que ens dóna el pa!

Mireu-lo fet una claveguera.
Mireu-lo anar i venir sense parar.

¿On són els savis
i els poderosos
que s'anomenen
(ai, qui ho…   » ver todo el comentario
#5 chewy
no ha puesto la zancadilla a la electrificación. se pegaron un tiro en el pie imponiendo artificialmente una electrificación con una tecnología que no dominaban ni nadie quería en Europa, y los chinos llevaban años de ventaja, ahora existen coches chinos que le dan 10000 vueltas a los coches europeos y sobre todo a los alta gama alemanes.

Porque pagar 40.000€ por un golf pelado de extras cuando por 25.000 hay coches chinos cargados de extras y electrificados que cumplen con las pegatinas que…   » ver todo el comentario
#8 DORO.C
A buenas horas, el tiro en el pie ya se lo pegaron.
#4 aupaatu
El clima puede esperar hasta que el canciller y los lobby de los combustibles fósiles y automóvil lo crean conveniente.
Lo de los aranceles a los vehículos chinos con los recíprocos aranceles en China a productos Europeos, estaba claro que no era una buena opción.
#9 Quienmesalvara
Dentro de poco os quitarán la idea del cambio climático generado por el ser humano
