"¡Estoy orgulloso de ser culpable!", dijo Durov, quien afirmó haber recibido una citación judicial como sospechoso [RU]

El fundador de Telegram, Pavel Durov, informó haber recibido una citación judicial que lo nombraba oficialmente como "sospechoso". El documento llegó a la dirección donde el empresario se había registrado hacía 20 años. Al comentar sobre la situación, Durov señaló irónicamente que su única "culpa" era defender los derechos constitucionales de los ciudadanos a la libertad de expresión y la privacidad de la correspondencia.