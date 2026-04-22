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"¡Estoy orgulloso de ser culpable!", dijo Durov, quien afirmó haber recibido una citación judicial como sospechoso [RU]

El fundador de Telegram, Pavel Durov, informó haber recibido una citación judicial que lo nombraba oficialmente como "sospechoso". El documento llegó a la dirección donde el empresario se había registrado hacía 20 años. Al comentar sobre la situación, Durov señaló irónicamente que su única "culpa" era defender los derechos constitucionales de los ciudadanos a la libertad de expresión y la privacidad de la correspondencia.

| etiquetas: rusia , telegram , pavel durov , libertad de expresión , privacidad
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YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Buen paripé, pero la oposición rusa lleva denunciado años que Telegram colabora con el gobierno ruso entregando a opositores

2025
www.swissinfo.ch/spa/servicios-secretos-rusos-detienen-a-57-administra

www.eldiario.es/tecnologia/investigacion-destapa-nuevos-vinculos-teleg

Meduza(medio opositor)…   » ver todo el comentario
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menéame