¡Estoy mas cabreado que una rana en una licuadora por estos hippies que queman banderas! (ENG)

Durante años, hemos dejado que estos melenudos que odian a EEUU anduvieran por ahí quemando la bandera estadounidense como si fuera un accesorio de barbacoa para sus brochetas de tofu. ¡Pues ya no! Trump, ese patriota de pura cepa, firmó ayer una orden ejecutiva condenando a estos traidores a la cárcel por profanar nuestra sagrada bandera de las barras y estrellas. ¡Así es, un año de cárcel para cualquiera que encienda la bandera que ondea sobre Iwo Jima y Normandía! ¡Y ya era hora!

skaworld #1 skaworld
"Weekly World News has the most educated, loyal, and dedicated readership in the history of news. Throughout history, the smartest people on Earth have been loyal readers. In fact, many people have told us that Albert Einstein often reads Weekly World News while riding his bicycle. Others tell us they have Albert Einstein’s brain in their attic, which jiggles every time it hears a Weekly World News story."
Ripio #2 Ripio
#1 Yo solo envío calidad.
