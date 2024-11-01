¡Estoy mas cabreado que una rana en una licuadora por estos hippies que queman banderas! (ENG)

Durante años, hemos dejado que estos melenudos que odian a EEUU anduvieran por ahí quemando la bandera estadounidense como si fuera un accesorio de barbacoa para sus brochetas de tofu. ¡Pues ya no! Trump, ese patriota de pura cepa, firmó ayer una orden ejecutiva condenando a estos traidores a la cárcel por profanar nuestra sagrada bandera de las barras y estrellas. ¡Así es, un año de cárcel para cualquiera que encienda la bandera que ondea sobre Iwo Jima y Normandía! ¡Y ya era hora!
