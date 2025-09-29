Estos son los vídeos de las grandes lluvias en Aragón: calles convertidas en ríos, garajes anegados...

Las fuertes tormentas caídas este domingo en Zaragoza y en las localidades de alrededor, que dejaron hasta 82,8 litros por metro cuadrado en Valdespartera, anegaron calles y garajes y obligaron al rescate de varias personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos en una jornada muy accidentada en la que el Centro de Emergencias 112 Aragón gestionó un total de 126 incidentes y recibió un total de 1.664 llamadas entre las 15.00 y las 23.59 de este domingo 28 de septiembre.