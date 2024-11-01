edición general
Estos son los nuevos sueldos para los empleados del dispositivo de incendios de Castilla y León

Serán beneficiarios más de 2.000 puestos de trabajo, tanto funcionarios del Cuerpo de Agentes Medioambientales como Ingenieros de Montes e Ingenieros Forestales.

#1 tobruk1234
Para ingenieros 190 € mes que con la retencion se quedara en unos 170€ mas al sueldo, ostias estas navidades podran comer en el ventorro todos los dias y los peones 75 €urazos mas en la nomina que con retenciones sera unos 70€urazos jode pedazo subida, estas navidades todos a pedir centollo al ventorro.
