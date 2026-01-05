edición general
Estos son los deseos de Canteli para 2026: «Que los inmigrantes lleguen a Oviedo, los inmigrantes buenos»

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha pedido este lunes más población y empleo para la capital asturiana en 2026, así como el avance de las actuaciones en la fábrica de Gas y La Vega. El alcalde ha expresado estos deseos durante la recepción a los Reyes Magos en su despacho, donde ha pedido que la fábrica de Gas «se desbloquee de una vez» y ha cargado contra los «caprichos de algunos» como la salvaguarda de la marquesina, «que no sirve para nadie» y está «paralizando una operación maravillosa para Oviedo».

#2 Albarkas *
- ¿Es usted un inmigrante bueno?
- Nop. Pues hala, váyase de aquí.
-Lo llevas claro, chaval :troll:
Parece un chiste de Gila.
2 K 23
Bonzaitrax #12 Bonzaitrax
Se refiere a los inmigrantes que estén dispuestos a darle un sobre con papelitos de colores. Unos que llevan un 5, un 1, un 2 y uno o dos ceros.
1 K 23
#5 Astur_ *
para poneros en contexto,creo que este fue el alcalde que fue a madrid a comer el menú del desarme y llamo a la policía local de oviedo para que bajasen a buscarlo, a él y le subieran el coche, que bebiera mucho
copio y pego de la noticia en su dia
"Ricardo Fernández ha afirmado que «se nos ha confirmado, nada menos, que se desplazaron dos agentes de la Policía Local el día 10 para recoger el coche del alcalde que, por lo visto, se encontraba indispuesto», ha indicado, añadiendo que «se

…   » ver todo el comentario
1 K 23
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 ya ves que le costaba pedir un taxi a costa de todos.
0 K 8
taSanás #8 taSanás
#7 el taxi no puede ir a 200 por la autovía sin que le multen
0 K 7
#9 Astur_
#8 ni te sube tu coche
0 K 13
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#8 si sabe dónde están los radares.... anda que no hay taxis a 100kmh en las rondes de bcn q son a 80.... y de repente frenan y luego aceleran.
0 K 8
Priorat #11 Priorat
Hombre, yo creo que ese deseo se puede pedir para los inmigrantes y para los españoles. ¿O es que quiere que lleguen españoles malos?
0 K 12
taSanás #1 taSanás *
vamos a negar ahora que haya inmigrantes malos? (igual que hay "patrios" malos...)
0 K 7
Andreham #3 Andreham
#1 ¿Negarlo? No.

Que el alcalde de la ciudad, que en teoría gobierna para todo el mundo, diga que hay "inmigrantes malos" seguro que le sienta genial a los inmigrantes.

Porque claro, ¿qué es un "inmigrante malo"? Alguno dirá que lo es uno que sea un delincuente. Otros dirán que es uno que no compra casas para ponerlas en Airbnb.
1 K 17
taSanás #4 taSanás *
#3 entonces el problema es la definición de "malo", no el decir que hay inmigrantes malos...
Si hubiese dicho «Que los inmigrantes lleguen a Oviedo, los inmigrantes que no asesinen» ya no habría polémica? o nos rasgaríamos las vestiduras por insinuar que hay inmigrantes asesinos (no dices que todos los sean, si no que existen)

me da a mi que se diga lo que se diga, va a sentar mal....
3 K 34
#13 ldoes
#4 ¿Cómo te sentiría si un alcalde pidiese "que los hombres que no violen lleguen a Oviedo" ?
0 K 9
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 a la mayoría de "migrantes" les jode que les metan en el mismo saco a todos, buenos y malos.
1 K 15
Cuñado #14 Cuñado
#1 ¿Vamos a obviar ahora el significado de que un político sólo hable en términos de "buenos" y "malos" al referirse a los inmigrantes?
0 K 10

