Estos son los deseos de Canteli para 2026: «Que los inmigrantes lleguen a Oviedo, los inmigrantes buenos»

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha pedido este lunes más población y empleo para la capital asturiana en 2026, así como el avance de las actuaciones en la fábrica de Gas y La Vega. El alcalde ha expresado estos deseos durante la recepción a los Reyes Magos en su despacho, donde ha pedido que la fábrica de Gas «se desbloquee de una vez» y ha cargado contra los «caprichos de algunos» como la salvaguarda de la marquesina, «que no sirve para nadie» y está «paralizando una operación maravillosa para Oviedo».
| etiquetas: canteli , alcalde , asturias , inmigrantes , pp , oviedo
- Nop. Pues hala, váyase de aquí.
-Lo llevas claro, chaval
Parece un chiste de Gila.
copio y pego de la noticia en su dia
"Ricardo Fernández ha afirmado que «se nos ha confirmado, nada menos, que se desplazaron dos agentes de la Policía Local el día 10 para recoger el coche del alcalde que, por lo visto, se encontraba indispuesto», ha indicado, añadiendo que «se
… » ver todo el comentario
Que el alcalde de la ciudad, que en teoría gobierna para todo el mundo, diga que hay "inmigrantes malos" seguro que le sienta genial a los inmigrantes.
Porque claro, ¿qué es un "inmigrante malo"? Alguno dirá que lo es uno que sea un delincuente. Otros dirán que es uno que no compra casas para ponerlas en Airbnb.
Si hubiese dicho «Que los inmigrantes lleguen a Oviedo, los inmigrantes que no asesinen» ya no habría polémica? o nos rasgaríamos las vestiduras por insinuar que hay inmigrantes asesinos (no dices que todos los sean, si no que existen)
me da a mi que se diga lo que se diga, va a sentar mal....