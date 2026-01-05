Estos son los deseos de Canteli para 2026: «Que los inmigrantes lleguen a Oviedo, los inmigrantes buenos»

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha pedido este lunes más población y empleo para la capital asturiana en 2026, así como el avance de las actuaciones en la fábrica de Gas y La Vega. El alcalde ha expresado estos deseos durante la recepción a los Reyes Magos en su despacho, donde ha pedido que la fábrica de Gas «se desbloquee de una vez» y ha cargado contra los «caprichos de algunos» como la salvaguarda de la marquesina, «que no sirve para nadie» y está «paralizando una operación maravillosa para Oviedo».