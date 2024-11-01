Estonia detiene a buque bajo sospecha de contrabando en ruta desde Ecuador a Rusia

La Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia informó que había detenido un buque, con pabellón de Bahamas, en aguas internas de su país. “Hay razones para creer que la embarcación pudo haber sido utilizada para el contrabando”. “La unidad especial de la policía K-Commando abordó el barco, tras lo cual la embarcación fue detenida bajo supervisión nacional con el propósito de realizar una inspección aduanera”. El buque, llamado Baltic Spirit, se dirigía desde Ecuador a San Petersburgo, Rusia, y no forma parte de la flota en la sombra rusa.