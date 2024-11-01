edición general
Estonia detiene a buque bajo sospecha de contrabando en ruta desde Ecuador a Rusia

La Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia informó que había detenido un buque, con pabellón de Bahamas, en aguas internas de su país. “Hay razones para creer que la embarcación pudo haber sido utilizada para el contrabando”. “La unidad especial de la policía K-Commando abordó el barco, tras lo cual la embarcación fue detenida bajo supervisión nacional con el propósito de realizar una inspección aduanera”. El buque, llamado Baltic Spirit, se dirigía desde Ecuador a San Petersburgo, Rusia, y no forma parte de la flota en la sombra rusa.

3 comentarios
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
¡Dame tu mano!
Y venga conmigo
¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos...
...de Ecuador!
www.youtube.com/watch?v=9cQlVww0zKo
antesdarle #1 antesdarle
“La nave se dirigía a Rusia y se sospecha que podría estar vinculado al contrabando desde Ecuador.”
Heni #3 Heni *
#1 Hacen como los franceses, lo detienen, montan el show y después lo liberan porque saben que es ilegal hacer estas capturas y sólo pueden llevarlo a puerto a una supuesta revisión, y que si lo retienen están cometiendo un delito de piratería y los políticos que dieron las órdenes de su captura pueden ser enjuiciados por tribunales internacionales, y estos no tiene al ejército de EEUU para protegerlos, por ejemplo:…   » ver todo el comentario
