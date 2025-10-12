Estonia ha cerrado temporalmente el acceso para sus ciudadanos a una carretera que normalmente utilizan y que pasa por un tramo de territorio ruso, después de que el ministro del Interior informara sobre un grupo de soldados rusos apostados allí, informó el domingo la emisora pública de Estonia.
Estonia cierra el paso a un tramo de carretera en territorio ruso por presencia de tropas rusas
