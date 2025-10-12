edición general
Estonia cierra el paso a un tramo de carretera en territorio ruso por presencia de tropas rusas

Estonia ha cerrado temporalmente el acceso para sus ciudadanos a una carretera que normalmente utilizan y que pasa por un tramo de territorio ruso, después de que el ministro del Interior informara sobre un grupo de soldados rusos apostados allí, informó el domingo la emisora pública de Estonia.

cabobronson #2 cabobronson
Vamos, que han descubierto que en Rusia hay rusos
Josecoj #5 Josecoj
#2 El cierre de la carretera no ha venido por ver rusos sino por ver SOLDADOS rusos
cabobronson #6 cabobronson
#5 qué me estás contando, que en Rusia hay soldados rusos?
Válgame
Josecoj #7 Josecoj
#6 No sé, algo habrán visto los estonios que no han visto antes, que les preocupa porque tiene frontera con Rusia y saben bastante más del tema que tú y yo desde el sofá de casa
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#7

Al menos sabe leer, no como otros.

Mistwatch #4 Mistwatch
Supongo que la carretera se construyó durante la ocupación soviética de Estonia y el hecho de que su trayecto alternase territorio estonio y ruso era un detalle sin demasiada importancia.
#1 meta
Aquí está bastante bien explicado en ingles como la carretera pasa dos veces a territorio ruso y se puede cruzar sin detener el vehículo news.err.ee/1609826698/ppa-temporarily-closes-saatse-boot-passage-afte

Aquí hay un clip de video de los supuestos hombrecillos verdes charter97.org/en/news/2025/10/12/658969/
Fedorito #3 Fedorito
¿Y a quien perjudica esa medida? dudo mucho que sea a los rusos.
#9 Klamp
saber sabes, pero comprender...
