Esto no es un zasca, es el paradigma del ridículo

Si eres una de esas personas que procuran cuidar su salud cultural, seguramente no sabrás quién es Almudena Negro (ni falta que hace). Pero por desgracia para ti voy a darte esa información que no necesitas. Según ella misma, Almudena Negro es: Individualista, capitalista, minarquista y presume de ello. Periodista de vocación, jurista de formación, es una apasionada del mundillo 2.0 en el cual se inició conectado un módem, cuyos decibelios de sonido no serían soportables por oído sensible alguno, a un ordenador con pantalla en blanco y negro.