Un estereotipo sobre el tamaño del pene obliga a Apple a censurar el anuncio del iPhone Air en Corea del Sur

La “mano pinza” se popularizó en 2015 dentro de comunidades digitales y adquirió un significado ofensivo relacionado con estereotipos masculinos. Aunque el origen de la polémica se remonta a un movimiento 'feminista' ya desaparecido llamado Megalia, el gesto continúa siendo motivo de controversia y es motivo de escrutinio en campañas publicitarias.