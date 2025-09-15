Un estereotipo sobre el tamaño del pene obliga a Apple a censurar el anuncio del iPhone Air en Corea del Sur

La “mano pinza” se popularizó en 2015 dentro de comunidades digitales y adquirió un significado ofensivo relacionado con estereotipos masculinos. Aunque el origen de la polémica se remonta a un movimiento 'feminista' ya desaparecido llamado Megalia, el gesto continúa siendo motivo de controversia y es motivo de escrutinio en campañas publicitarias.
| etiquetas: estereotipo , masculinidad , pene , corea del sur , apple , anuncio
-Por un lado tienes a idiotas llorando porque cualquier cosa tenga una forma remotamente parecida.
-Por otro hay anuncios donde se percibe el artista que ha elegido explícitamente esa forma específica incluso haciendo malabares con la posición de las manos, en un acto reivindicativo/ o para causar polémica.