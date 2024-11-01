edición general
Este señor (lo conoces bien) me pide 40.000 euros por opinar

El juez Peinado mete palante a Alán Barroso por opinar sobre él. Le pide que borre un vídeo hablando de él y que suba otro pidiendo disculpas. Si no lo hace le pide 40.000 euros.

#2 Marisadoro
Que contrate un buen abogado, y si es cristiano mejor que mejor.
Deviance #1 Deviance
Lo he escuchado esta mañana y me ha parecido un auténtico delirio por la petición de la acusación. Le redactan hasta lo que debiera decir en una hipotética recogida de cable. Pa fliparlo.
