7115
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
5707
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
6303
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
5934
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4862
clics
El colapso de la AMOC provocaría una sequía extrema en Europa
más votadas
547
El Gobierno de Ayuso ya no publica las actas de sus reuniones con Quirón y Ribera Salud ni las auditorias a sus hospitales
575
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
357
Muere Jorge Martínez, líder de Ilegales
527
"Dos joyas. Ella y él": Óscar Puente sobre el jefe antidroga de Valladolid detenido por quedarse con parte de los alijos de droga y su mujer concejal del PP
447
Una niña de un año, asesinada por un francotirador israelí en Gaza este fin de semana
Este señor (lo conoces bien) me pide 40.000 euros por opinar
El juez Peinado mete palante a Alán Barroso por opinar sobre él. Le pide que borre un vídeo hablando de él y que suba otro pidiendo disculpas. Si no lo hace le pide 40.000 euros.
|
etiquetas
:
juez peinado
,
alán barroso
,
acciones judiciales
actualidad
2 comentarios
#2
Marisadoro
Que contrate un buen abogado, y si es cristiano mejor que mejor.
0
K
17
#1
Deviance
Lo he escuchado esta mañana y me ha parecido un auténtico delirio por la petición de la acusación. Le redactan hasta lo que debiera decir en una hipotética recogida de cable. Pa fliparlo.
0
K
13
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
