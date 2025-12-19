edición general
Este sábado reabre la Línea 6 del Metro de Madrid

La línea 6 de Metro de Madrid reabrirá completamente este sábado tras la finalización de los trabajos de modernización y mejora que se han llevado a cabo durante los últimos meses, especialmente con el objetivo de automatizarla. Este sábado 20 de diciembre se reabrirá el arco entre Legazpi y Moncloa, que permanecía completamente cerrado. El pasado 6 de septiembre, se cerraron las estaciones de este arco para adaptar las vías a la automatización.

3 comentarios
PijoProgre #1 PijoProgre
Paren las rotativas!
#2 Acabose
#1 El año pasado el Metro de Madrid tuvo 715.208.882 viajes, y la línea 6 es una de las líneas con más viajeros.
Esta noticia afecta a decenas de miles de personas todos los días del año, pero claro solo importa tu ombliguismo.
Magog #3 Magog
#1 me dirás que culpa tenemos los de Madrid que culpa tenemos de que viváis todos en la periferia, hijo...
