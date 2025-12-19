Este sábado reabre la Línea 6 del Metro de Madrid

La línea 6 de Metro de Madrid reabrirá completamente este sábado tras la finalización de los trabajos de modernización y mejora que se han llevado a cabo durante los últimos meses, especialmente con el objetivo de automatizarla. Este sábado 20 de diciembre se reabrirá el arco entre Legazpi y Moncloa, que permanecía completamente cerrado. El pasado 6 de septiembre, se cerraron las estaciones de este arco para adaptar las vías a la automatización.