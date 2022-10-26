edición general
Este es el presente y el futuro del almacenamiento en España

El almacenamiento es esencial para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y el desarrollo de las energías renovables. Existen varias formas de acumular electricidad: el bombeo hidroeléctrico, las centrales termosolares y, como no, las baterías. En España apuntamos a 22,5 gigavatios (GW) de capacidad de almacenamiento para 2030.

Romfitay #3 Romfitay
¿Soy yo o en el artículo confunden unidades de potencia y energía varias veces?
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Por desgracia es típico que cuando se habla de baterías o almacenamiento hablen de energía pero sólo den unidades de potencia.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues no se cómo se van a instalar los 3.500 MW de termosolar que dice el artículo cuando en la última subasta de termosolar donde se les garantizaba 110 €/MWh quedó desierta al no presentarse nadie
www.pv-magazine.es/2022/10/26/desierta-la-primera-subasta-de-energia-t
Harkon #5 Harkon
#4 Eso es de 2022
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Si, y el precio de la termosolar no ha variado, si era poco 110€ lo sigue siendo ahora.
Pertinax #1 Pertinax
¿Cómo está el tema hoy, en 2025?
#2 Katos
Tu sigue y almacenado que en los apagones qué vienen nos vamos a comer un mojón.
A oscuras por su puesto.

Nuclear o barbarie
