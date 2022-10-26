Este es el presente y el futuro del almacenamiento en España

El almacenamiento es esencial para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y el desarrollo de las energías renovables. Existen varias formas de acumular electricidad: el bombeo hidroeléctrico, las centrales termosolares y, como no, las baterías. En España apuntamos a 22,5 gigavatios (GW) de capacidad de almacenamiento para 2030.