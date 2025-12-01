Este es el plazo para que la mayoría de los autobuses que circulan por las calles de Oviedo sean eléctricos

Toda la flota del transporte urbano, con 69 vehículos, será 'cero emisiones' en 2027, cuando se comprarán los últimos quince, que completarán la renovación. Antes de que acabe el primer trimestre del próximo año los autobuses urbanos eléctricos serán mayoría en las calles y carreteras de Oviedo. Febrero es el mes fijado para que TUA, el operador municipal del servicio de transporte urbano, incorpore diez nuevos vehículos «cero emisiones», lo que elevaría a 41 los autocares eléctricos de una flota total de 69. Supondría, por tanto, el 59%.